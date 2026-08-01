Bilimsel araştırmalar, özellikle 40’lı yaşlarda günde yaklaşık 3 fincan kahve tüketmenin ilerleyen yıllarda zihinsel ve fiziksel sağlığın korunmasına katkı sağlayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, kahvenin faydalarından yararlanmak için ölçülü tüketimin önemine dikkat çekti.

Bilimsel çalışmalar, günlük kahve tüketim miktarının yaşa bağlı olarak değişmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sağlıklı bir yaşlanma için orta yaşlarda daha fazla kahve tüketilmesini öneren uzmanlar, özellikle 40’lı yaşlarda günde yaklaşık 3 fincan kahve tüketiminin, ilerleyen yıllarda daha sağlıklı yaşlanmayla ilişkili olabileceğini belirtiyor. Araştırmalara göre, bu yaş grubunda düzenli kahve tüketen kadınların ileri yaşlarda zihinsel ve fiziksel sağlıklarını koruma ihtimali daha yüksek bulunurken, kahvenin içerdiği antioksidanlar beyin, kalp ve karaciğer sağlığını destekleyebiliyor. Bilimsel araştırmalar, kahvede bulunan kafeinin uyanıklığı artırıp fiziksel performansı iyileştirirken bunama, kalp hastalığı, güçsüzlük ve erken ölüm riskini azaltabileceğini, iltihap önleyici polifenollerin de güçlü sağlık faydaları sunduğunu gösteriyor.

ÖLÇÜLÜ TÜKETİM ŞART

Uzmanlar, kahvenin faydalarının düzenli ve ölçülü tüketimle ortaya çıktığını vurguluyor. Bununla birlikte, herkesin kafeine verdiği tepkinin farklı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, çarpıntı, uyku problemi veya kaygı yaşayan kişilerin tüketim miktarını doktor önerisi doğrultusunda ayarlaması gerektiğini ifade ediyor. Genel olarak sağlıklı yetişkinlerde ise günde 3 ila 5 fincanı aşmayan kahve tüketiminin güvenli kabul edildiği belirtiliyor.





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