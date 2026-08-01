Yabancı kontenjanında sıkıntı çeken sarı lacivertlilerin elden çıkarmaya baktığı Brezilyalı stoperi Domenico Tedesco’nun çalıştırdığı Bologna gündemine aldı. Transferdeki en büyük engel 3 milyon avroluk yıllık ücret.

Transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Fenerbahçe, kadro fazlası isimleri göndermek için büyük uğraş içerisinde.

LUCUMİ’Yİ İSTEMEDİ

İşte bu bağlamda yönetimi umutlandıran ve yüzleri güldüren gelişme İtalya’dan geldi. Gelişmenin kaynağı ise tanıdık bir isim. Kanarya’dan ayrıldıktan sonra Bologna’nın başına geçen Domenico Tedesco, sarı lacivertlilerin işini kolaylaştıracak bir talepte bulundu. Galatasaray ve Beşiktaş’ın transfer gündeminde olan Jhon Lucumi’yi yeterli görmeyen Tedesco, yeni bir stoper talebinde bulundu.

Kurtarıcı Tedesco! Fenerbahçe'ye İtalya'da Diego Carlos konusunda umutlandıran haber

KOLAYLIK SAĞLANABİLİR

İtalyan basını ise Tedesco’nun üst düzey bir stopere ihtiyacının olduğunu bildirmesinin ardından Bologna’nın gündemine Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos geldi. Sarı lacivertlilerin satış listesine koyduğu ve kendisine kulüp aranan 33 yaşındaki Carlos’un Bologna’ya transferinde en büyük engelin 3 milyon avroluk yıllık ücret olduğu ifade edildi. Geçen sezonu Como’da kiralık geçiren Carlos’un transferinde kolaylık sağlanması bekleniyor. Brezilya’dan da talipleri olan Carlos’un İtalya’ya daha sıcak bakacağı ifade ediliyor.

İKİ YILI DAHA VAR

Sarı lacivertlilerin 2025’te Aston Villa’dan 11,4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı 33 yaşındaki Diego Carlos’un iki yıl daha mukavelesi bulunuyor.

Kurtarıcı Tedesco! Fenerbahçe'ye İtalya'da Diego Carlos konusunda umutlandıran haber

KULÜPLERİN TAVRI CAN SIKICI: BEDAVACILAR!

TFF’nin 10+4 kuralından en fazla olumsuz etkilenen Fenerbahçe’de kadro fazlası isimlere talip var ama para veren yok! Fred için Atletico Mineiro devrede ancak Brezilya ekibi oyuncudan bonservis işini kendisinin çözmesini istiyor. Real Betis de daha önce kiralık oynattığı Sofyan Amrabat için devrede ancak Real Betis’in önerdiği bonservis bedelinin de oldukça düşük olduğu iddia ediliyor. Bir anlamda kulüpler yönetimin elinin kolunun bağlı olmasını fırsata çevirme düşüncesinde.

CHERİF’E KAPI AÇIK

Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonu ile Angers’tan kiraladığı ve bonservisine 18 milyon avro ödenen Sidiki Cherif de satış listesinde. Bonuslarla birlikte toplam maliyeti 25 milyon avroyu bulan 19 yaşındaki futbolcuyla bir Suudi Arabistan ekibinin ilgilendiği ve maliyetine yakın teklifin gelmesi durumunda gönderileceği öğrenildi.

HAKEM İNGİLİZ: KAVANAGH İLE ÜÇ SONUÇ DA VAR

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile 5 Ağustos’ta oynayacağı ilk maçın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh oldu. Kavanagh daha önce temsilcimizin Avrupa’daki 3 maçını yönetmişti. Kanarya Avrupa Ligi’nde Larnaca’yı 2-0 yenerken Twente ile de 1-1 berabere kalmıştı. Konferans Ligi’nde ise S. Prag’a 3-2 yenilmişti.

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