Oyuncuların dokunuşunu hissettiklerini vurguladığı Vincenzo İtaliano’nun sonuç odaklı taktik anlayışı övülürken pozitif enerjisinin de camiaya yansıdığı görülüyor.

Kara Kartal’da hem tur hem de Vincenzo İtaliano mutluluğu var. İtalyan teknik adamın geçen sezonun bitik takımına yaptığı dokunuşların sezon başında meyve vermesi alkış aldı.

ÜÇ İSİMDEN ORTAK YORUM

İki Midtjylland maçında toplam 3 gol bulup kalesinde gol görmeyen siyah beyazlılarda tur sonrası oyuncuların İtaliano ile ilgili sözleri dikkati çekti. Djalo, Rashica ve Murillo, yeni teknik adamın istediği oyun tarzını anladıklarını ve sahaya yansıttıklarını belirtirken enerjisinin de herkese iyi geldiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta yeni hocaya övgüler var: Turun mimarı İtaliano

BAŞARIYA ODAKLANDI

Siyah beyazlılarda sadece oyuncular değil taraftar da İtaliano’nun tarzından mutlu. Şu anda sonuç odaklı düşünen ve istediğini almış görünen yeni hocanın ilerleyen süreçte yeni takviyeler ile birlikte enerjisini daha doğru yansıtacağı düşüncesi ağırlıkta. Eldeki her oyuncuyu kazanmaya çalışan ve yüksek verim almaya çalışan İtaliano, karşılaştığı ortamdan ve atmosferden mutlu görünüyor. İtalyan çalıştırıcı ekibiyle beraber tamamen başarıya odaklanmış görünüyor.

DAHA DA İYİ OLACAĞIZ

Vincenzo İtaliano, yeni takımının şu ana kadar gösterdiği performanstan memnun ve yeni takviyeler ile önümüzdeki günlerde daha da iyi olacakları görüşünde.

Beşiktaş'ta yeni hocaya övgüler var: Turun mimarı İtaliano

KARARINI VERDİ: SALAH ARABİSTAN YOLUNDA

Beşiktaş’a transferi yılan hikâyesine dönen menajeri ve kendisinin bitmeyen istekleri bıktıran Muhammed Salah sonunda kararını verdi. MLS ve Suudi Arabistan’dan da teklifler alan Mısırlı oyuncunun parayı seçtiği öğrenildi. İngiliz basınına göre Salah önümüzdeki hafta yıllık 25 milyon avrodan Al-Ittihad’a imza atacak.

MİHALİK’E GÖRE: ONLAR ZATEN BİR TÜRK DEVİ

Beşiktaş’ın yeni rakibi Hradec Kralove’nin golcüsü Ondrej Mihalik, yeni rakiplerini değerlendirip “Hayalini kurduğumuz ve çok çalıştığımız yere ulaştık. Bunu hak ettik. Tromsö bile bizim hafife alınacak bir takım olmadığımızı ve en iyilerle rekabet edebileceğimizi gördü. Şimdi önümüzde daha da yüksek bir seviye var. Beşiktaş, Trossard’ı Arsenal’den aldı belki Salah’ın yerine de önemli bir transfere imza atarlar. Yıldızlarla dolu bir kadroları var; onlar bir Türk devi” dedi.

KALMAK İSTİYOR AMA… ÇAYKUR RİZE’DEN RASHİCA ATAĞI

Süper Lig ekibi Çaykur Rize, Beşiktaş’ın Midtjylland maçında ilk golünü atan Milot Rashica’nın peşinde. Karadeniz ekibi, siyah beyazlıların satışına sıcak baktığı oyuncuyu iknaya çalışacak. Kosovalı oyuncu ise kariyerine Beşiktaş’ta devam etme taraftarı.

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