Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, çalışan anneleri yakından ilgilendiren analık sigortası haklarını ve doğum sürecinde bilinmeyen kritik "hastalık sigortası" detayını kaleme aldı. Karakaş, çoğu annenin gözden kaçırdığı en önemli detayın doğumun planlanan tarihten sarkması durumunda devreye girdiğini vurguladı. Doğumun beklenenden geç gerçekleşmesi hâlinde analık sigortasından sağlanan standart izin ve ödenek süresi sona erse de SGK anneleri mağdur etmiyor.

ANALIK SİGORTASI HAKLARI Bu gibi durumlar için sistemin işleyişini açıklayan Karakaş, yapılan son düzenlemelerle birlikte çalışan annelerin yararlandığı temel analık sigortası haklarını şu şekilde sıraladı: • Temel Süreler: Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam süre üzerinden iş göremezlik ödeneği verilir. Yani tam 168 gün evde, maaşınız kesintisiz yatmaya devam edecek. • Çoğul Gebelik: İkiz veya üçüz gebelikte doğum öncesi izin süresine 2 hafta daha eklenir. Bu durumda 182 gün rapor verilir. • Son 2 Haftaya Kadar Çalışma Hakkı: Anne adayı isterse ve doktor onay verirse, doğuma 2 hafta kalıncaya kadar çalışabilir. Bu durumda çalışılan süreler doğum sonrası izin süresine eklenir. • Erken Doğum Sürprizi: Bebek beklenen tarihten önce doğarsa, anne adayının doğum öncesinde kullanamadığı tüm izin günleri doğum sonrasına aktarılır ve parası eksiksiz ödenir"

GEÇ DOĞUMDA İLAVE RAPOR PARASI Karakaş'ın yazısında dikkat çektiği en önemli detaylardan biri, beklenen tarihten daha geç gerçekleşen doğumlarda annelerin hak kaybı yaşamaması oldu. Uzman isim bu durumu da şu sözlerle anlattı: "SGK annelerin mağdur olmaması için geç doğum süresince yine rapor parası (ödenek) vermeye devam edecektir. Tek bir farkla uzayan doğum sürelerine ait rapor parasını analık sigortası kolu yerine hastalık sigortası kolundan ödeyecektir. Doktor “40. hafta” dedi ama bebek 42. haftada geldiyse; aradaki her gün doğum sonrası iznine eklenir, hiçbir hakkınız kaybolmaz. Böylece uzayan doğum süreleri nedeniyle fazladan geçen günler hastalık sigortasından karşılanır. Anne mağdur edilmez"

RAPOR PARASI İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR? Karakaş, doğum nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alınabilmesi için gereken şartları da sıraladı. Buna göre; "• Doğumdan önceki son bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin bildirilmiş olması şarttır. • Raporlu olunan süre içinde iş yerinde fiilen çalışmamış olmak gerekir. • Raporun başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin devam ediyor olması lazımdır. • Doğumun canlı veya ölü olarak gerçekleşmesi yeterlidir. • Bağ-Kur’lu kadınların prim borcunun bulunmaması gerekir.

Annelerin doğum parası almaya devam etmesi için rapor süresince çalışmamaları gerekir. Bu sürelerde çalışmak yasaktır. Ayrıca çalışmadıklarına dair iş yerleri tarafından SGK sistemi üzerinden bildirim yapılması da elzemdir"

BAŞVURU DİLEKÇESİNE GEREK YOK Karakaş, rapor parası almak isteyen annelerin ayrıca SGK'ya dilekçe vermesine gerek olmadığını da belirtti. Hekimler tarafından e-Ödenek sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenen raporların doğrudan işleme alındığını ifade eden Karakaş, SGK'nın raporlara istinaden ödemeyi otomatik olarak gerçekleştirdiğini aktardı: "Rapor parasıyla ilgili süreçleri takip etmek için SGK’ya da gitmeye gerek yoktur. Bütün süreçleri e-Devlet’ten takip edilir. Rapor bitim tarihinden sonra isteyen anneler işbaşı yapabilir"

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