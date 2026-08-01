Futbol Federasyonu, Süper Lig’de çipli top teknolojisine geçilmesini kararlaştırdı. Yüksek maliyetli sistemin hayata geçirilmesi için FIFA’dan destek istenecek. Her stada dört ilave kamera kurulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesinde ligin çehresini değiştirecek bir karara imza attı. Önceki gün toplanan TFF Yönetim Kurulu, kulüplerin de uzun süredir talep ettiği çipli top uygulamasına geçilmesi yönünde karar aldı.

MALİYETİ YÜKSEK

Çipli top ve ilave kamera sisteminin TFF’ye yüksek bir maliyet yüklemesi bekleniyor. Federasyon yönetimi, mali yükün tamamının kendi bütçesine binmemesi için FIFA’dan finansal destek talep edecek. Ancak FIFA’dan olumlu cevap gelmemesi durumunda da karardan geri adım atılmayacak. TFF, gerekli kaynağı oluşturarak çipli top teknolojisini Süper Lig’de devreye sokacak.

TFF'den yeni sezon öncesi teknolojik hamle! Süper Lig'de çipli top devrimi

FIFA DEĞİL UEFA

Çip maliyeti için yayıncı kuruluştan da talepte bulunulacak. Sistem kapsamında her stadyuma fazladan 4’er kamera daha yerleştirilecek ve VAR’ın hassasiyeti maksimum seviyeye çıkarılacak. Toplantıda değişen oyun kurallarının Türkiye’de nasıl uygulanacağı da ele alındı. Federasyon, yeni sezonda tartışmalı kurallarda FIFA’nın katı yorumları yerine UEFA’nın uygulama standartlarını esas alma kararı aldı. Oyuncuların ağzını kapatarak konuşmasında VAR’ın devreye girip karar vermesi ve olayın sarı kartla cezalandırılması yönündeki esneklikler uygulamada olacak.

Süper Lig'de yeni sezonda kullanılacak çipli topların TFF'ye maliyetinin yaklaşık 7 milyon lira olacağı belirtildi.

HAKEME ENFLASYON ZAMMI

Toplantıda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yeni sezona dair kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumun ardından hakem ücretlerine yapılması planlanan zam masaya geldi. MHK cephesinden hakemler için yüksek oranlı bir zam talebi gelse de TFF Yönetimi hakemlere yapılacak zammın enflasyon oranıyla sınırlandırılmasına karar verdi. Ayrıca 1. Lig Kulüpler Birliğinin sekiz takımlı play-off sistemi talebi de değerlendirildi. Talebin bütün kulüplerin ortak imzasıyla yeniden sunulması hâlinde sekiz takımlı play-off sistemine onay verilebileceği bildirildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIR?

Çipli top, içindeki hareket sensörü sayesinde topa temas anını ve topun hareketini çok yüksek frekansta VAR sistemine iletir. Ancak sistem tek başına karar vermez; kamera ve oyuncu takip teknolojileriyle birlikte hakemlere veri sağlar.

ARTILARI

1. Ofsaytta temas anını kesinleştirir

Ofsayt çizgisi çekerken sensör, topa vurulduğu anı saniyede yaklaşık 500 kez ölçerek belirler.

2. VAR incelemelerini hızlandırır

Özellikle milimetrik ofsaytlarda görüntülerin tek tek ileri-geri sarılması ihtiyacını azaltır.

3. Topa kimin temas ettiğini gösterir

Topun savunmacıdan mı, hücum oyuncusundan mı geldiğinin tespitine yardımcı olur.

4. Elle oynama kararlarını destekler

Topun ele temas ettiği an ve temasın şiddeti hakkında veri sağlayabilir.

5. Tartışmaları azaltabilir

Özellikle ofsayt ve gol öncesindeki temaslarla ilgili “yanlış kare seçildi” eleştirileri azalır.

6. Yayın kalitesini yükseltir

Kararların üç boyutlu animasyonlarla ekrana getirilmesi, ofsaytın kolay anlaşılmasını sağlar.

Süper Lig'de yeni sezonda kullanılacak çipli topların TFF'ye maliyetinin yaklaşık 7 milyon lira olacağı belirtildi.

EKSİLERİ

1. Kurulum ve işletme maliyeti yüksek

Çipli top tek başına yeterli değildir. Kamera altyapısı, sensör alıcıları, yazılım, VAR entegrasyonu, yedek toplar ve eğitimli teknik personel gerekir.

2. Standart sağlanamayabilir

Kamera açıları, ışık, internet ve veri aktarım altyapısındaki farklılıklar sistemin performansını etkileyebilir. FIFA sistem bileşenlerini özel test ve sertifikasyon süreçlerinden geçiriyor.

3. Teknolojik arıza riski

Çipin, alıcının, yazılımın veya kamera sisteminin arızalanması durumunda geleneksel VAR yöntemine dönülmesi gerekebilir. Bu da maçlar arasında uygulama farklılığı doğurabilir.

KURAL DEĞİŞMEDİ: YABANCIDA 10+4'E DEVAM

n TFF Yönetim Kurulu, önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda yeni sezona ilişkin birçok önemli başlığı görüştü. Ancak uzun süredir futbol kamuoyunda tartışılan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili herhangi bir görüşme yapılmadı. Böylece TFF’nin daha önce açıkladığı 10+4 yabancı oyuncu uygulamasının yeni sezonda değişmeden devam etmesi kesinleşti.

TFF'den yeni sezon öncesi teknolojik hamle! Süper Lig'de çipli top devrimi

Kulüpler, bu sezon A takım listelerine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek. Bu oyuncuların 10’u için herhangi bir yaş şartı aranmayacak. Kalan dört yabancı futbolcunun ise 1 Ocak 2003 veya daha sonraki bir tarihte doğmuş olması gerekecek. TFF'nin daha önce açıkladığı plan doğrultusunda gelecek sezon ise yabancı sayısı 11'e inecek.

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