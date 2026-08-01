Özgür Özel’in Yeni Parti’yi kurmasının ardından belediye başkanlarının hangi tarafta yer alacağı tartışma konusu oldu. CHP kurmayları, siyasi aidiyeti konusunda kararsız kalan isimlere “Kararınızı verin, aksi halde gereğini yaparız” mesajı verdi.

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin Yeni Parti’yi kurmasının ardından birçok belediye başkanı da istifa ederek Yeni Parti’ye geçmeye başladı. Özel cephesi 200'den fazla belediyenin Yeni Parti'ye geçeceğini ifade ederken, CHP kurmayları birçok belediyeyi ellerinde tutmaya devam edeceklerini belirtti.

AYRILIKLARA MÜDAHALE EDİLMEYECEK

Herkesin kendi kararını vereceğini belirterek ayrılıklara müdahale etmeyeceklerini söyleyen CHP kurmayları, önceliklerinin siyasi aidiyet olduğunu vurguladı. CHP'de kalmaya sıcak bakan belediye başkanlarının sayısının fazla olduğunu ifade eden kurmaylar, uyum ve iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

CHP’de belediye başkanlarına net mesaj: Tarafınızı seçin!

"TEREDDÜT YAŞAYANLAR İÇİN GEREĞİNİ YAPARIZ"

Özellikle belediye başkanlarının tarafını seçmesi gerektiğini ifade eden kurmaylar, “Hem CHP’de kalıp hem de partimize cephe alan isimlerle yol yürümemiz mümkün değil. Belediye başkanları artık hangi tarafta duracaklarına net bir şekilde karar vermeli. CHP çatısı altında kalacaklarsa bizimle uyum ve iş birliği içinde çalışmaya devam etmeleri gerekir. Bu ay (Ağustos) gerçekleştireceğimiz belediye başkanları toplantısına kadar herkes siyasi pozisyonunu netleştirmeli. Siyasi aidiyeti konusunda tereddüt yaşatan isimler kendi kararlarını vermezse, biz gereğini yapacağız” dedi.

CHP’de belediye başkanlarına net mesaj: Tarafınızı seçin!

YENİ VEKİL TRANSFERLERİ GÜNDEME GELEBİLİR

Yeni Parti'ye katılmayıp CHP kalan ve kurultay talebinde bulunan milletvekilleri arasında Özgür Özel ve ekibiyle temaslarda bulunan isimler olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre milletvekili grubundan dört kişinin Yeni Parti kurmaylarıyla partiye katılım için görüşmeler sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu dört vekilin ağustos ayında Yeni Parti’ye katılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Kılıçdaroğlu dokunacak! CHP lideri köprüleri tamamen yıkıyor





Haberle İlgili Daha Fazlası