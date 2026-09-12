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Sağlık

Egzama hastalarının derdini sanatla anlattılar... Genç sanatçılar eserleriyle hastalara tercüman oldu

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Egzama hastalarının derdini sanatla anlattılar... Genç sanatçılar eserleriyle hastalara tercüman oldu

Atopik dermatitin fiziksel ve duygusal etkileri, genç sanatçıların eserlerine yansıdı. “Cildimdeki Hikâye” yarışmasında tasarımcılar, gerçek hasta deneyimlerinden ilham alarak egzama hastalarının yaşadığı kaşıntı, çatlama, stres ve özgüven kaybını sanatla görünür hâle getirdi.

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Ziyneti Kocabıyık
ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünya genelinde çocukların yaklaşık yüzde 20’sinde, yetişkinlerin ise yüzde 10’unda görülen bir cilt hastalığı olan atopik dermatit, yani halk arasındaki adıyla egzama, özellikle geceleri artan, uykuyu bölen ve durdurulması zor kaşıntı krizleri ile hayatı zindan ediyor. Ciltte yanma hissi, çatlama, kanama, kuruluk ve pul pul dökülme ile kendini gösteren bu hastalık, bir yandan uykusuzluk ve konsantrasyon kaybı ile günlük hayatı olumsuz etkilerken diğer taraftan özgüven kaybı, endişe, gerginlik ve stresle kişinin psikolojisini bozuyor.

EGZAMANIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ SANATLA ANLATILDI

AbbVie Türkiye ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) iş birliğiyle atopik dermatit farkındalığını artırmak maksadıyla hayata geçirilen “Cildimdeki Hikâye” Lif (Tekstil) Sanatı Yarışması sonuçlandı. Gerçek hasta deneyimlerinden ilham alan genç tasarımcılar, atopik dermatitin fiziksel ve duygusal etkilerini sanatla görünür hâle getirdi.

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GENÇ TASARIMCILARDAN HASTALARA ESERLERİYLE DESTEK

Gülcan Körpınar “Çatlaklardan Filizlenen” adlı çalışmasıyla birincilik, Başak Doğan “Aramızdaki Deri” adlı çalışmasıyla ikincilik, Müge Yağmur Gezen ise “İz” adlı eseriyle üçüncülük, Gülce Karaarslan “Second Skin”, Erhan Carlık ise “Görünmeyen İz” adlı eserleriyle mansiyon ödülüne layık görüldü.

“ATOPİK DERMATİT GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR”

Törende konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demet Kartal, “Günümüzde endüstrileşmenin artmasıyla birlikte atopik dermatit görülme sıklığı artmaya devam ediyor. Ancak bu hastalık, doğru bir yaklaşımla rahatlıkla kontrol altına alınabilir” dedi.

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