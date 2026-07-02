Uzman isim güneş lekesi sanılan cilt lekelerinin cilt kanserinin belirtisi olabileceğine dikkat çekerek uyardı. Dermatoloji Uzmanı Begüm Güneş “Güneş lekesi sandığınız belirti cilt kanseri olabilir, renk değişikliği, şekil bozukluğu, kaşıntı, kanama ya da kabuklanma gibi bulgular önemlidir” dedi.

Kavurucu sıcak hem Avrupa hem de Türkiye’de etkisini gösterirken uzman isimler, cilt lekeleri ve güneş yanıklarına karşı uyardı.

Cilt lekeleri ve güneş yanıklarının cilt kanseri riskini artırabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş “Vücutta yeni oluşan, şekil değiştiren, kanayan ya da hızla büyüyen lekeler mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir" dedi.

Güneş lekesi sanan var! Bilinmeyen ölümcül risk, cilt kanseri tehlikesinde 5 belirtiye dikkat

CİLT KANSERİ RİSKİ

Güneş, "Güneşe kontrolsüz şekilde maruz kalmak ciltte lekelenme, kuruluk, kızarıklık, yanık, erken yaşlanma ve cilt kanseri riskinde artışa neden olabilir. Özellikle yaz aylarında güneşin etkisi daha yoğun hissedildiği için korunma önlemleri ihmal edilmemelidir" diyerek uyardı.

Güneş lekesi sanan var! Bilinmeyen ölümcül risk, cilt kanseri tehlikesinde 5 belirtiye dikkat

“HER LEKE MASUM OLMAYABİLİR”

Vücutta oluşan her lekenin basit bir güneş lekesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Güneş, şöyle konuştu:

Güneş lekesi sandığınız belirti cilt kanseri olabilir. Ciltte sonradan ortaya çıkan lekeler, benlerde büyüme, renk değişikliği, şekil bozukluğu, kaşıntı, kanama ya da kabuklanma gibi bulgular önemlidir. Her leke masum olmayabilir. Bu nedenle özellikle hızlı değişim gösteren lezyonların vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanı tarafından görülmesi gerekir.

“BELİRLİ ARALIKLARLA YENİLENMELİDİR"

Güneşten korunmanın yalnızca tatilde değiş günlük hayatta da önemli olduğu vurgulayan Dr. Güneş “Güneş koruyucu ürünler sadece plajda değil, günlük yaşamda da kullanılmalıdır. Dışarı çıkmadan yaklaşık 20-30 dakika önce uygun faktörlü güneş koruyucu uygulanmalı, terleme, yüzme ya da uzun süre dışarıda kalma durumunda belirli aralıklarla yenilenmelidir" diye konuştu.

Güneş lekesi sanan var! Bilinmeyen ölümcül risk, cilt kanseri tehlikesinde 5 belirtiye dikkat

BU SAATLERE DİKKAT

Dr. Güneş özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının daha dik geldiğini belirterek bu saatlerde mümkün olduğunca gölgede kalınması gerektiğini söyledi.

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