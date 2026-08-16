Mardin’de kaza sonrası bıçaklı kavga çıktı! Yaralılar var
Mardin’de otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza sonrası ortalık karıştı. Abdulkadirpaşa Mahallesi Kanarya Bulvarı’nda sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.
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ÖNCE KAZA, SONRA KAVGA
Kazanın ardından taraflar arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
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1'İ AĞIR 3 YARALI VAR
Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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