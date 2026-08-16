Mardin’de kaza sonrası bıçaklı kavga çıktı! Yaralılar var

Mardin’de otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza sonrası ortalık karıştı. Abdulkadirpaşa Mahallesi Kanarya Bulvarı’nda sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

ÖNCE KAZA, SONRA KAVGA

Kazanın ardından taraflar arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

1'İ AĞIR 3 YARALI VAR

Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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