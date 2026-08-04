Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle! Gündem Videoları Yolcu otobüsü böyle devrildi! 1 ölü, 24 yaralının olduğu feci kaza kamerada Giriş: 04 Ağustos, 2026 - 11:44 | Güncelleme: 04 Ağustos, 2026 - 11:44 Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Kaydet Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Yayın Tarihi | 04 Ağustos, 2026 - 11:44 Haberle İlgili Daha Fazlası Gündem Videoları Bizi Takip Edin YORUMLAR Yorum için giriş yapın 0 yorum Daha Fazla Yorum Göster