5 bin 300 kilometre pedal çevirdi, 6 haftalık turun bitiminde can verdi

Avustralya'da 82 yaşındaki Bob Montgomery, yardım kuruluşuna destek amacıyla bisikletiyle çıktığı yaklaşık 5 bin 300 kilometrelik zorlu turu başarıyla tamamladı. Kutlama hazırlıkları yapılırken, turdan yalnızca bir gün sonra rahatsızlanan Montgomery hayatını kaybetti.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, motor nöron hastalığı (MND) konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet turlarına katılan ve 300 bin Avustralya dolarından fazla destek fonu toplayan Montgomery, 6 hafta süren son turuna katıldı.

5 BİN 300 KİLOMETRE BİSİKLET SÜRDÜ

Ülkenin batısında yer alan Western Australia eyaletindeki kasabadan yola çıkan 82 yaşındaki Montgomery, yaklaşık 5 bin 300 kilometre bisiklet sürerek 2 Ağustos'ta güneydoğudaki New South Wales eyaletinde bulunan kendi kasabasına ulaştı.

KUTLAMA YAPACAKTI, HAYATINI KAYBETTİ

Montgomery, 6 haftalık bisiklet turunu tamamlamasını kutlamak için 3 Ağustos gecesi düzenlenen etkinlikten evine dönerken rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

New South Wales Motor Nöron Hastalığı Derneği ise Montgomery anısına bisiklet turu düzenlemeyi ve aktiviste onur ödülü vermeyi planladığını duyurdu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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