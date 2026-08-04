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Dünya

5 bin 300 kilometre pedal çevirdi, 6 haftalık turun bitiminde can verdi

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5 bin 300 kilometre pedal çevirdi, 6 haftalık turun bitiminde can verdi
Fotoğraf Başlığı 5 bin 300 kilometre pedal çevirdi, 6 haftalık turun bitiminde can verdi

Avustralya'da 82 yaşındaki Bob Montgomery, yardım kuruluşuna destek amacıyla bisikletiyle çıktığı yaklaşık 5 bin 300 kilometrelik zorlu turu başarıyla tamamladı. Kutlama hazırlıkları yapılırken, turdan yalnızca bir gün sonra rahatsızlanan Montgomery hayatını kaybetti.

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Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, motor nöron hastalığı (MND) konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet turlarına katılan ve 300 bin Avustralya dolarından fazla destek fonu toplayan Montgomery, 6 hafta süren son turuna katıldı.

5 BİN 300 KİLOMETRE BİSİKLET SÜRDÜ

Ülkenin batısında yer alan Western Australia eyaletindeki kasabadan yola çıkan 82 yaşındaki Montgomery, yaklaşık 5 bin 300 kilometre bisiklet sürerek 2 Ağustos'ta güneydoğudaki New South Wales eyaletinde bulunan kendi kasabasına ulaştı.

KUTLAMA YAPACAKTI, HAYATINI KAYBETTİ

Montgomery, 6 haftalık bisiklet turunu tamamlamasını kutlamak için 3 Ağustos gecesi düzenlenen etkinlikten evine dönerken rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

New South Wales Motor Nöron Hastalığı Derneği ise Montgomery anısına bisiklet turu düzenlemeyi ve aktiviste onur ödülü vermeyi planladığını duyurdu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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