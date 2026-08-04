Japonya'da sıra dışı deneyim! Tarihi hücrelerde kalmak için servet döküyorlar: 118 yıllık hapishane dolup taşıyor

Japonya'da 1908 yılında inşa edilen ve uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan tarihi Nara Hapishanesi, kapsamlı restorasyonun ardından lüks bir otele dönüştürüldü. Eski mahkum hücreleri artık birer konuk odası olarak hizmet verirken, hücrelerin ücretleri gecelik 245 dolardan (yaklaşık 11 bin TL) başlıyor.

Japonya'nın Nara kentindeki tarihi Nara Hapishanesi, yaklaşık yedi yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından haziran ayında yeniden kapılarını açtı. 2017 yılında kültürel miras olarak tescillenen yapı, hem tarihi atmosferi hem de lüks konaklama deneyimiyle kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Tarihi hücrelerde kalmak için servet döküyorlar! 118 yıllık hapishane dolup taşıyor

TEK KİŞİLİK HÜCRELER KONFORLU ODALARA DÖNÜŞTÜ

Yaklaşık 25 dönümlük bir alana yayılan otelin yıldız biçimindeki orijinal mimarisini koruduğu belirtiliyor. Yaklaşık yedi yıl süren restorasyon sürecinde tek kişilik hücrelerin birleştirilerek farklı büyüklüklerde konforlu odalara dönüştürüldüğü ifade ediliyor.

Tarihi hücrelerde kalmak için servet döküyorlar! 118 yıllık hapishane dolup taşıyor

‘11 HÜCRELİ LÜKS ODA’

En dikkat çeken seçenek ise oturma alanı ve giyinme odasına sahip "11 hücreli lüks oda’ oldu. Otelde gecelik konaklama ücretleri 245 dolardan (yaklaşık 11 bin TL) başlıyor ve sezona göre değişiklik gösteriyor.

Restorasyon sırasında elle örülmüş tuğla duvarlar, yeşil ahşap hücre kapıları, havalandırma kapakları, oda numaraları ve çelik destek kirişleri gibi birçok orijinal detay korundu. Otel yönetimi, binanın geçmişini gizlemek yerine misafirlerin bu tarihi atmosferi hissedebilmesini amaçladıklarını belirtti.

Tarihi hücrelerde kalmak için servet döküyorlar! 118 yıllık hapishane dolup taşıyor

Komplekste ayrıca Nara Hapishanesi Müzesi de yer alıyor. Otelin genel müdürü Masaya Kakegawa, özellikle mimari, tarih ve kültüre ilgi duyan uluslararası ziyaretçilerin tesise yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Tarihi hücrelerde kalmak için servet döküyorlar! 118 yıllık hapishane dolup taşıyor

O DİZİYE DE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

1908 yılında Meiji döneminde inşa edilen Nara Hapishanesi, Japonya'nın ilk Batı tarzı cezaevlerinden biri olarak biliniyor. 2017'de kapatılmasının ardından otele dönüştürülmesine karar verilen tarihi yapı, daha önce Netflix'in Alice in Borderland dizisinin ikinci sezonunda da çekim mekânı olarak kullanılmıştı. Bugün ise geçmişin izlerini koruyarak ziyaretçilerine sıra dışı bir konaklama deneyimi sunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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