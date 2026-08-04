Gaziantep'te yaşayan Gazi Albayrak isimli bir vatandaş Temmuz ayında bayiden sıfır bir otomobil aldı. Albayrak daha sonra şüphe üzerine ekspertize götürdüğü aracın boyalı ve onarılmış olduğunu öğrendi. Ekspertiz raporunda ayrıca aracın 2026 değil 2025 model olduğu da belirlendi.

Gaziantep'te ikamet eden Gazi Albayrak isimli vatandaş, iddiaya göre sıfır otomobil almak isterken talihsiz bir olay yaşadı. Temmuz ayında Tofaş Fiat Egea marka 2026 model otomobili 1 milyon 500 bin TL'ye bayiden sıfır olarak alan Gazi Albayrak, 1 ay sonra iş yerinin önünde duran aracının sağ arka kapısında ışığın yansıması ile birlikte görülen dalgalanmalar olduğunu fark etmesi sonrasında ekspertize gitti. Ekspertizde otomobilin sağ arka kapısının boyalı ve onarılmış olduğunu, işlemler yapıldığını tespit ettiren Albayrak, bayiye başvurmalarına rağmen problemin kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek yardımcı olmadıklarını belirtti.

Ekspertizde işlemlerin sona ermesiyle beraber evrakları kontrol eden Gazi Albayrak, 2026 Temmuz ayında 2026 diye teslim aldığı otomobilin 2025 model olduğunu ve evraklarda düzenleme yapılıp 2026 olarak kendisine satıldığını öğrendiğinde bir şok daha geçirdi.

"ARACI KEPÇE İLE EZERİM"

Olay ile alakalı avukatı aracılığıyla bayi hakkında şikayetçi olan Albayrak, Gaziantep'teki Tofaş Fiat bayisinde satılan araçlarda bu tarz problemlerin sık sık olduğunu ancak müşterilerin dava açmak yerine sineye çektiğini belirtti. Bayiye seslenen Albayrak, hasarlı otomobili cuma gününe kadar mühlet vererek arabayı kontrol etmelerini talep etti. Aksi durumda arabayı kepçe ile ezeceğini belirtti.

Sıfır diye aldığı araç hasarlı çıktı! Kaza yapıp boyamışlar

Sıfır aldığı otomobilde başına gelen olayı aktaran Gazi Albayrak, "Temmuz ayında Gaziantep'teki bulunan Tofaş Fiat'tan bir tane Egea marka araç aldık. Tabi ki araç sıfır. Aracın kazalı olup olmadığı bizim aklımıza gelmedi. Aracımızı iki gün içerisinde teslim ettiler. Aracı görmeden aldık çünkü sıfır diye garajımızda dediler. Ben aracı görmek istedim. Biz size zaten sıfır araç teslim ediyoruz. Görmenize gerek yok dediler. Sonra aracın plakaları çıktı. Aracı teslim almaya gittiğimizde aracın kaputunun üzerinde küçük kılcal bir çizgiye denk geldim. Dedim bu araçta küçük de olsa bir hasar var. Bunun hakkında ne diyorsunuz dediğimde o zaman yetkililerle görüştüler ve bu araca 30 bin TL'lik indirim uygulayalım. Aracı size teslim edelim dediler ve bizi ikna ettiler ve biz aracımızı teslim aldık. Teslim alırken bana bir tane muvaffakatname imzalattılar. Muhaffakatnameyi okuduğumda şu yazıyordu, ‘bu aracı hasarlı olarak teslim aldığımı kabul ve beyan ederim. Akabinde herhangi bir dava açmayacağımı taahhüt ederim' ifadeleri yer alıyordu. Dedim ki bu böyle olmaz. Şimdi bizim aracın hasarlı diye kabul ettiğimiz kısım kaputun ön üst kısmındaki sadece kılcal küçük bir çizik. Sadece bununla sınırlandırılması istiyorum diyerek taahhütnameyi kabul etmeyeceğimi söyledim. Sonrasında muvafakatnameyi düzeltip kaputun üzerinde para büyüklüğünde kılcal bir çizik diye değiştirdiler. Sadece onlardan muaf olacağımızı söylediler. Biraz da esprili konuşarak arabada başka bir şey yok değil mi falan diye esprili konuştuk, ama aklımızın ucundan bile bu aracın hasarlı olacağı geçmedi" ifadelerini kullandı.

"KAZA YAPILMIŞ, ONARILMIŞ"

İş yerinin önünde otomobilinin hasarlı olduğunda şüphelenerek ekspere götürdüğünü belirten Albayrak, bayinin hasarı kabul etmediğini kaydederek, "İş yerimin önünde duran aracımın arka kapısında dalgalı bir ışık yansıması sezdim. Sonra hemen satın aldığım yetkiliyi aradım ve arabanın arka kapısında bir işlem gibi bir durum seziyorum, arabada herhangi bir şey var mı biliyor musunuz dedim. 'Hayır dedi ne münasebet bizim aracımız dedi yani sıfır herhangi bir şey olamaz' dediler. Ben bu aracı bir ekspertize gönderip arka kapıyı kontrol ettirdim. Ekspertizden aldığımız bilgiye göre gerçekten arabanın arka kapısı hasarlı çıktı. kaza yapılmış, onarılmış. Onarıldıktan sonra da güzelce üstü kapatılarak bize teslim edilmiş. Biz bu eksper raporunu yetkililere gönderdik. Tabi ki kendileri durumu üstlenmeyerek sorun bizde değil sizde gibisinden şeyler söylemeye başladılar. Daha sonra araca bir de biz bakalım dediler. Aracı kendilerine götürdük siz içeriye girmeyin biz içeride kendimiz özel bakacağız dediler. Şoförü içeriye almadan kendileri gizli bir yere götürüp Aracı kontrol ettiler. Bize bir kaç tane resim attılar. Bu araç boyalı, hasarlı dediler. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Sıfır aldığımız araç niçin kazalı çıkıyor, bunun bir açıklaması var mı, bunu siz yaptırmışsınız dedim" dedi.

Sıfır diye aldığı araç hasarlı çıktı! Kaza yapıp boyamışlar

Aldığı otomobiline işlemlerin sonrasında GPS taktıran Albayrak, aracın gittiği yerlere dair 3 bin 600 sayfalık kayıtların olduğunu belirtti. Bayiye yeniden çağırıldığını belirten Albayrak, kendisine yardımcı olmaları gerekirken 150 bin TL fark isteyerek yeni araç verilmesini teklif ettiklerini söyledi.

"GEÇMİŞTE DE YAŞANMIŞ AMA SİNEYE ÇEKMİŞLER"

Otomobili hakkında problemlerin giderilmemesi durumunda otomobilini yakacağını söyleyen Albayrak, "Bu bayide bu sorunların geçmişte de yaşandığını duyduk. Fakat müşterilerin dava açmak yerine sineye çektiklerini de duyduk. Ben bu işin kendime yapılmış bir haksızlık, bir ayıp olarak görüyorum. Bunu mahkemeye gitsek yıllarca biz bu mahkemeyle uğraşacağız. Ben bunu öyle görüyorum. Zaten aradan da bir ay süre geçtiği için bunlar kendilerine o yönden güveniyorlar. Ancak ben yapılan haksızlığı sineye çekmemek adına bayiden aldığım ayıplı malı incelemeleri ve gerekli tüm sorunların giderilmesi için cuma günü öğleden sonraya kadar müsaade ediyorum. Arabaya gelip kontrol edebilirler. Herhangi bir şeyin arızanın ya da kazanın bana ait olmadığını tespit ettiklerinden sonra cuma günü öğleden sonra ben bu arabayı kepçe ile ezeceğim. Bir kapının bana normal şartlar altında maliyeti 150 bin TL iken ben bu 1,5 milyonluk araçtan vazgeçip onlara yaptıklarını bütün Türkiye önünde göstermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Sıfır diye aldığı araç hasarlı çıktı! Kaza yapıp boyamışlar

Gittiği ekspertizde 2026 model aldığı otomobilinin 2025 model olduğunu da tespit ettiren Albayrak, bir şok daha yaşadığını belirterek, "2026 Temmuz ayında teslim aldığımız araç 2025 model çıktı. Bu da kendilerinin yine ayıbı. Bize aracın çıkış tarihi olarak söylenilmesi gerekeni arabanın modeli 2025 ve bize 26 olarak sattılar. Yine o yönden de ayıplıdır. Tüm Türkiye'ye Tofaş Fiat marka araçları alırken eksper yaptırmadan almamalarını öneriyorum" dedi.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haberle İlgili Daha Fazlası