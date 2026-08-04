2026 yılı Temmuz ayına ilişkin otomotiv pazarı verileri açıklandı. Mayıs ve Haziran aylarında başlayan daralma Temmuz'da da hız kesmedi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 küçülürken, yılın ilk yedi ayında toplam satışlar yüzde 10,72 geriledi. Buna rağmen SUV modeller pazarın liderliğini korurken, hibrit ve elektrikli otomobiller satışlardaki payını artırmayı sürdürdü.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,72 oranında daralarak 638.965 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Temmuz ayında yüzde 25,00, sadece otomobil pazarı yüzde 25,79 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 22,17 oranında daraldı. Otomobil pazarının 5 yıllık Temmuz ayı ortalamasına bakıldığında satışlar yüzde 3,1 oranında daralmış.



Pazar Mayıs ve Haziran aylarını da daralma ile tamamlamıştı.

Otomotiv pazarı frene bastı! Temmuz 2026 rakamları dikkat çekti

C SEGMENTİ YİNE ZİRVEDE

Otomotiv satışlarına segmentlerine göre bakıldığında pazarın yüzde 84,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturuyor. C segmenti otomobiller 276.976 adetle yüzde 55,1 pay, B segmenti otomobiller 145.788 adetle yüzde 29 paya sahip.

Otomotiv pazarı frene bastı! Temmuz 2026 rakamları dikkat çekti

SUV’LARIN PAYI YÜZDE 65’İN ÜSTÜNDE

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine SUV’lar oldu. SUV otomobiller 329.443 adetlik satışla yüzde 65,5 paya sahip. SUV’ları yüzde 20,3 pay ve 102.253 adet satış ile Sedan, yüzde 13,8 pay ve 69.137 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

HİBRİT VE ELEKTRİK YÜKSELİYOR

Satışlarda benzinli motorlar yine zirvede yer alıyor. Benzinli otomobil satışları 208.046 adetle yüzde 41,4 paya sahip. Hibrit otomobiller ise 165.924 adetle yüzde 33 pay, elektrikli otomobil satışları 94.046 adetle yüzde 18,7 paya ulaştı.

Dizel otomobil satışları ise 30.790 adetle pazarın yüzde 6,1 payını aldı. Otogazlı otomobiller ise 3.906 adet satış gerçekleştirdi.

Elektrikli otomobiller arasında ise 160 kW altındaki modellerin satışları yüzde 5,3 arttı. 160 kW üstü modellerin satışları ise yüzde 57,8’lik bir düşüş gösterdi.

YÜZDE 97’Sİ OTOMATİK VİTES

Ocak-Temmuz dönemindeki satışların yüzde 96,9’unu otomatik şanzımanlı modeller oluşturuyor.

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