Renault, Ağustos ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Yeni Clio, Captur, Duster, Megane ve Austral ile birlikte yeni modeli Boreal’in Ağustos fiyatları belli oldu. İşte model model Renault’un Ağustos 2026 fiyat listesi…

Ağustos ayında, Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından biri olan Renault, güncel fiyat listesini yayınladı.



YENİ RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ (AĞUSTOS 2026)

Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan liste fiyatlarıyla Şubat ayında satışa sunulmuştu. Ağustos ayına gelindiğinde modelin satış fiyatında sadece küçük bir yükselme görüldü. Haziran ve Temmuz aylarında modele zam yapılmazken Ağustos ayında da zam yapılmadı.



Yeni Clio evolution plus Ağustos ayında 1.830.000 TL’den satılıyor. Esprit alpine versiyonu ise 2.035.000 TL’den satış listesinde yer alıyor.

Geçtiğimiz ay satışta olan önceki nesil Clio ise Ağustos ayı listesinde artık yer almıyor.

YENİ RENAULT BOREAL AĞUSTOS FİYATI

Renault‘un Türkiye’de Oyak Renault fabrikasında üretilen yeni C segmenti SUV modeli Renault Boreal’in lansmana özel uygulanan indirim kampanyası Ağustos ayında da devam ediyor. Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilen Boreal, ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor.

RENAULT BOREAL AĞUSTOS FİYATI KAMPANYALI FİYAT İNDİRİM evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL 2.194.000 TL -185.000 TL techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.699.000 TL 2.269.000 TL -430.000 TL iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL 2.860.000 TL -189.000 TL iconic Full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 TL

RENAULT DUSTER AĞUSTOS 2026 FİYAT LİSTESİ

RENAULT DUSTER TEMMUZ FİYATI AĞUSTOS FİYATI FARK Evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.865.000 TL 0 TL Evolution Turbo Tce EDC 145 hp 2.010.000 TL 2.010.000 TL 0 TL Evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.805.000 TL 2.750.000 TL -55.000 TL Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.080.000 TL 2.080.000 TL 0 TL Techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.570.000 TL 2.570.000 TL 0 TL Techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.840.000 TL 2.800.000 TL -40.000 TL

MEGANE SEDAN AĞUSTOS AYI FİYATLARI

Renault’un en çok satılan modellerinden biri olan Megane Sedan’da Ağustos ayında zam yapılmadı.

MEGANE SEDAN TEMMUZ FİYATI AĞUSTOS FİYATI FARK Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.841.000 TL 0 TL Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL 2.199.000 TL 0 TL Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL 2.349.000 TL 0 TL Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 2.699.000 TL 0 TL

RENAULT AUTRAL AĞUSTOS AYI FİYATLARI

RENAULT AUSTRAL TEMMUZ FİYATI AĞUSTOS FİYATI FARK techno mild hybrid 150 hp auto 2.699.000 TL 2.875.000 TL 176.000 TL esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.130.000 TL 3.130.000 TL 0 TL esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.650.000 TL 3.650.000 TL 0 TL

AĞUSTOS AYI RENAULT FİYAT LİSTESİ

MODEL TEMMUZ FİYATI AĞUSTOS FİYATI FARK R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV52 150hp 2.099.000 TL 0 TL CAPTUR techno mild hybrid EDC 140 hp - 2.325.000 TL 2.325.000 TL 0 TL MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV60 220 hp - 2.386.000 TL 2.386.000 TL 0 TL MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Esprit Alpine EV60 220 hp - 2.486.000 TL 2.486.000 TL 0 TL RAFALE esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp - 2025 MY 3.748.000 TL 4.050.000 TL 302.000 TL

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