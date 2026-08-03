ABD'nin Washington eyaletine bağlı Spokane bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında 600'den fazla yapı kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Spokane Belediye Başkanı Lisa Brown, yaşananların 'bölgenin şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en büyük doğal afet' olduğunu söyledi.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Spokane bölgesi günlerdir alevlerle boğuşuyor. NBC News'e göre, bölgede devam eden 15 yangında, yaklaşık 101 bin hektarlık alan etkilendi. Yangınlar henüz kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmaları sürüyor.

RİSK DEVAM EDİYOR

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), bölgede saatte 56 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin yüksek seyretmeye devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, Spokane'de yaklaşık 60 bin kişinin tahliye edildiğini, 600'den fazla yapının da kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

ABD alevlere teslim: Yüzlerce yapı küle döndü, 60 bin kişi tahliye edildi

Spokane Belediye Başkanı Lisa Brown, düzenlediği basın toplantısında, yaşananların "bölgenin şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en büyük doğal afet" olduğunu söyledi.

Washington Valisi Bob Ferguson, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, Trump'ın yangınlardan etkilenen halka desteğini ilettiğini söyledi.

Ferguson, 1 Ağustos'ta orman yangınları nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan etmişti.

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