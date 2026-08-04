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T-Otomobil

Faizsiz kredi kararı! Togg, Ağustos 2026 fiyatlarını açıkladı

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Faizsiz kredi kararı! Togg, Ağustos 2026 fiyatlarını açıkladı

Yerli ve milli otomobil markası Togg, Ağustos ayı fiyat listesini ve finansman kampanyalarını güncelledi. Togg, 2026 yılının başından beri yaptığı sıfır faiz kampanyasına ise Ağustos ayında da devam ediyor. 1,5 milyon TL’ye faizsiz kredi imkanıyla Togg sahibi olunabiliyor.

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İhsan Günay Çağrıcı
İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI

Togg, Ağustos 2026 fiyat listesini ve güncellenen finansman kampanyalarını duyurdu. Markanın T10X ve T10F modellerinde bu ay fiyat değişikliğine gidilmezken, bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik avantajlı kredi seçenekleri devam etti. Kampanya kapsamında bazı versiyonlarda 1,5 milyon TL'ye kadar yüzde 0 faizli finansman ve 3 ay ödeme erteleme imkânı sunulurken, kurumsal alıcılara yüzde 100 finansman desteği de sağlanıyor.

T10F
Başlık ResmiT10F

GÜNCEL TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

ModelMenzil (km)Güç (kW)ÇekişFiyat (TL)
T10F V1 RWD Standart350160Arkadan İtişli1.885.000
T10F V1 RWD Uzun623160Arkadan İtişli2.196.000
T10F V2 RWD Uzun610160Arkadan İtişli2.371.000
T10F V2 4More5233204 Tekerden Çekişli3.218.000
T10X
Başlık ResmiT10X

AĞUSTOS AYI GÜNCEL TOGG T10X FİYAT LİSTESİ

ModelMenzil (km)Fiyat (TL)
T10X V1 RWD Standart3141.909.048
T10X V1 RWD Uzun5232.219.668
T10X V2 RWD Uzun5232.411.000
T10X V2 4More Obsidiyen4683.218.137

OPSİYON LİSTESİ

V1 versiyon için 19 İnç Jantlar 40.000 TL, Teknoloji ve Konfor Paketi T10X için 50.000 TL iken T10F için 40.000 TL.

V2 versiyon için Kış Paketi 25.000 TL, Akıllı Destek Paketi 30.000 TL, Panoramik Cam Tavan ise 65.000 TL, Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL’den satılıyor.

Panoramik Cam Tavan Togg T10X V1 ve V2 versiyonlarında 65.000 TL, Togg T10F için ise iki versiyonda da 50.000 TL.

V2 4More versiyon için tek paket olan Obsidiyen Tasarım Paketi ise 100.000 TL’den satılıyor.

T10F - T10X
Başlık ResmiT10F - T10X

YÜZDE 0 FAİZ İMKANI DEVAM EDİYOR

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere özel uygulanan finansman kampanyalarında yüzde 0 faiz imkanı devam ediyor.

Temmuz ayına göre kredi miktarları ve faiz oranlarının değiştiği görülüyor.
Togg T10F için bireysel kullanıcılara özel %0 faizli finansman ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuluyor.

VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10F V21.000.000 TL12 ay0,00%83.334 TL
T10F 4More1.500.000 TL10 ay0,00%150.000 TL
T10F V21.700.000 TL48 ay2,95%78.008 TL
T10F V11.300.000 TL48 ay2,95%59.653 TL
T10F 4More1.500.000 TL36 ay2,95%77.527 TL

TOGG T10 X KAMPANYALARI

Togg'un SUV modeli T10X de bireysel kullanıcılara özel %0 faizli finansman ya da 3 ay ödeme erteleme seçenekleriyle alınabiliyor.

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VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10X V2800.000 TL12 ay0,00%66.667 TL
T10X 4More1.500.000 TL10 ay0,00%150.000 TL
T10X V21.700.000 TL48 ay2,95%78.008 TL
T10X V11.300.000 TL48 ay2,95%59.653 TL
T10X 4More1.500.000 TL36 ay2,95%77.527 TL

KURUMSALA SIFIR PEŞİNAT FIRSATI

Marka, kurumsal kullanıcılar için filo satın alımlarına özel anlaşmalı bankalarla yüzde 100 finansman desteği sunuyor. Ayrıca sıfır faiz kampanyaları da bulunuyor.

VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10F V21.000.000 TL12 ay0,00%83.334 TL
T10F 4More1.500.000 TL10 ay0,00%150.000 TL
T10X V2800.000 TL12 ay0,00%66.667 TL
T10X 4More1.500.000 TL10 ay0,00%150.000 TL
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