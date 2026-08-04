Faizsiz kredi kararı! Togg, Ağustos 2026 fiyatlarını açıkladı

Yerli ve milli otomobil markası Togg, Ağustos ayı fiyat listesini ve finansman kampanyalarını güncelledi. Togg, 2026 yılının başından beri yaptığı sıfır faiz kampanyasına ise Ağustos ayında da devam ediyor. 1,5 milyon TL’ye faizsiz kredi imkanıyla Togg sahibi olunabiliyor.

Togg, Ağustos 2026 fiyat listesini ve güncellenen finansman kampanyalarını duyurdu. Markanın T10X ve T10F modellerinde bu ay fiyat değişikliğine gidilmezken, bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik avantajlı kredi seçenekleri devam etti. Kampanya kapsamında bazı versiyonlarda 1,5 milyon TL'ye kadar yüzde 0 faizli finansman ve 3 ay ödeme erteleme imkânı sunulurken, kurumsal alıcılara yüzde 100 finansman desteği de sağlanıyor.

T10F

GÜNCEL TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

Model Menzil (km) Güç (kW) Çekiş Fiyat (TL) T10F V1 RWD Standart 350 160 Arkadan İtişli 1.885.000 T10F V1 RWD Uzun 623 160 Arkadan İtişli 2.196.000 T10F V2 RWD Uzun 610 160 Arkadan İtişli 2.371.000 T10F V2 4More 523 320 4 Tekerden Çekişli 3.218.000

T10X

AĞUSTOS AYI GÜNCEL TOGG T10X FİYAT LİSTESİ

Model Menzil (km) Fiyat (TL) T10X V1 RWD Standart 314 1.909.048 T10X V1 RWD Uzun 523 2.219.668 T10X V2 RWD Uzun 523 2.411.000 T10X V2 4More Obsidiyen 468 3.218.137

OPSİYON LİSTESİ

V1 versiyon için 19 İnç Jantlar 40.000 TL, Teknoloji ve Konfor Paketi T10X için 50.000 TL iken T10F için 40.000 TL.



V2 versiyon için Kış Paketi 25.000 TL, Akıllı Destek Paketi 30.000 TL, Panoramik Cam Tavan ise 65.000 TL, Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL’den satılıyor.



Panoramik Cam Tavan Togg T10X V1 ve V2 versiyonlarında 65.000 TL, Togg T10F için ise iki versiyonda da 50.000 TL.

V2 4More versiyon için tek paket olan Obsidiyen Tasarım Paketi ise 100.000 TL’den satılıyor.

T10F - T10X

YÜZDE 0 FAİZ İMKANI DEVAM EDİYOR

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere özel uygulanan finansman kampanyalarında yüzde 0 faiz imkanı devam ediyor.

Temmuz ayına göre kredi miktarları ve faiz oranlarının değiştiği görülüyor.

Togg T10F için bireysel kullanıcılara özel %0 faizli finansman ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuluyor.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10F V2 1.000.000 TL 12 ay 0,00% 83.334 TL T10F 4More 1.500.000 TL 10 ay 0,00% 150.000 TL T10F V2 1.700.000 TL 48 ay 2,95% 78.008 TL T10F V1 1.300.000 TL 48 ay 2,95% 59.653 TL T10F 4More 1.500.000 TL 36 ay 2,95% 77.527 TL

TOGG T10 X KAMPANYALARI

Togg'un SUV modeli T10X de bireysel kullanıcılara özel %0 faizli finansman ya da 3 ay ödeme erteleme seçenekleriyle alınabiliyor.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10X V2 800.000 TL 12 ay 0,00% 66.667 TL T10X 4More 1.500.000 TL 10 ay 0,00% 150.000 TL T10X V2 1.700.000 TL 48 ay 2,95% 78.008 TL T10X V1 1.300.000 TL 48 ay 2,95% 59.653 TL T10X 4More 1.500.000 TL 36 ay 2,95% 77.527 TL

KURUMSALA SIFIR PEŞİNAT FIRSATI

Marka, kurumsal kullanıcılar için filo satın alımlarına özel anlaşmalı bankalarla yüzde 100 finansman desteği sunuyor. Ayrıca sıfır faiz kampanyaları da bulunuyor.

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10F V2 1.000.000 TL 12 ay 0,00% 83.334 TL T10F 4More 1.500.000 TL 10 ay 0,00% 150.000 TL T10X V2 800.000 TL 12 ay 0,00% 66.667 TL T10X 4More 1.500.000 TL 10 ay 0,00% 150.000 TL

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