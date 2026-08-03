Citroen ağustos ayı fiyat listesi belli oldu: Küçük zamlar ve indirim kampanyaları
Fransız üretici Citroen, ağustos fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, C4, Ami ve C5 modellerinin birçoğunda küçük zamlar yaparken, indirim kampanyalarını da paylaştı.
Citroen, ağustos ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını ve kampanyalarını paylaştı.
Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan indirim kampanyası dikkat çekiyor.
Model ve donanıma göre 200 bin TL'ye varan indirimler uygulanıyor. Ayrıca Ami haricinde tüm araçların 2025 yılı versiyonları listeden kaldırıldı. Citroen’in şehir içi mobilite için sunduğu micro aracı Ami’nin 2026 model yılı versiyonlarında küçük zamlar yapıldı.
|AMİ
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyatı (TL)
|Fark (TL)
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|2026
|590.000
|560.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Dark Side
|2026
|605.000
|575.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Sunrise
|2026
|630.000
|600.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Sunset
|2026
|630.000
|600.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|2025
|565.000
|535.000
|-30.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Buggy
|2025
|605.000
|465.000
|-140.000
Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 140 bin TL ve giriş seviyesi Plus donanımda 125 bin TL indirim uygulanıyor.
İşte ağustos 2026 Citroen e-C3 fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|83 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2026
|1.595.000
|1.470.000
|-125.000
|83 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|1.660.000
|1.520.000
|-140.000
C3 Aircross Hybrid’te ise her donanım seviyesinde 100.000 TL’lik indirim uygulanıyor. İşte ağustos 2026 Citroen C3 Aircross Hybrid fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Plus
|2026
|2.155.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Collection
|2026
|2.230.000
|2.130.000
|-100.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.260.000
|2.160.000
|-100.000
Elektrikli e-C3 Aircross’ta ise indirim kampanyası uygulanmıyor. İşte ağustos 2026 Citroen e-C3 Aircross fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil
|Max
|2026
|1.790.000
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Collection
|2026
|1.900.000
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Max
|2026
|1.930.000
Citroen C4 ve Citroen C4 X modellerinde de indirim yok. İşte ağustos ayı Citroen C4 ve C4 X Hybrid 145 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|You
|2026
|2.061.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.242.000
İşte ağustos ayı Elektrikli Citroen e-C4 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|2.295.000
|2.100.000
|-195.000
Ağustos ayı Elektrikli Citroen e-C4 X fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|2.255.000
|2.100.000
|-155.000
Ağustos ayı Citroen C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|Fark (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Plus
|2026
|2.710.000
|2.599.000
|-111.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.960.000
Ağustos ayı Elektrikli Citroen e-C5 Aircross fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|157 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2026
|2.430.000