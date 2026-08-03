Fransız üretici Citroen, ağustos fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, C4, Ami ve C5 modellerinin birçoğunda küçük zamlar yaparken, indirim kampanyalarını da paylaştı.

Citroen, ağustos ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını ve kampanyalarını paylaştı.

Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan indirim kampanyası dikkat çekiyor.

Model ve donanıma göre 200 bin TL'ye varan indirimler uygulanıyor. Ayrıca Ami haricinde tüm araçların 2025 yılı versiyonları listeden kaldırıldı. Citroen’in şehir içi mobilite için sunduğu micro aracı Ami’nin 2026 model yılı versiyonlarında küçük zamlar yapıldı.

AMİ Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyatı (TL) Fark (TL) 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 590.000 560.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Dark Side 2026 605.000 575.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Sunrise 2026 630.000 600.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Sunset 2026 630.000 600.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami 2025 565.000 535.000 -30.000 6 kW Elektrik Motor Ami Buggy 2025 605.000 465.000 -140.000

Citroen Ami

Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 140 bin TL ve giriş seviyesi Plus donanımda 125 bin TL indirim uygulanıyor.

İşte ağustos 2026 Citroen e-C3 fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 83 kW Elektrikli Motor Plus 2026 1.595.000 1.470.000 -125.000 83 kW Elektrikli Motor Max 2026 1.660.000 1.520.000 -140.000

C3 Aircross Hybrid’te ise her donanım seviyesinde 100.000 TL’lik indirim uygulanıyor. İşte ağustos 2026 Citroen C3 Aircross Hybrid fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2026 2.155.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Collection 2026 2.230.000 2.130.000 -100.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.260.000 2.160.000 -100.000

Citroen C3

Elektrikli e-C3 Aircross’ta ise indirim kampanyası uygulanmıyor. İşte ağustos 2026 Citroen e-C3 Aircross fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 2026 1.790.000 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Collection 2026 1.900.000 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 2026 1.930.000

Citroen C4 ve Citroen C4 X modellerinde de indirim yok. İşte ağustos ayı Citroen C4 ve C4 X Hybrid 145 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 You 2026 2.061.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.242.000

Citroen C4

İşte ağustos ayı Elektrikli Citroen e-C4 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 115 kW Elektrikli Motor Max 2026 2.295.000 2.100.000 -195.000

Ağustos ayı Elektrikli Citroen e-C4 X fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 115 kW Elektrikli Motor Max 2026 2.255.000 2.100.000 -155.000

Ağustos ayı Citroen C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) Fark (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2026 2.710.000 2.599.000 -111.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.960.000

Ağustos ayı Elektrikli Citroen e-C5 Aircross fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 157 kW Elektrikli Motor Plus 2026 2.430.000

Haberle İlgili Daha Fazlası