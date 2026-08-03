Adana’da 700 lira alacağı için verdiği banka hesap numarası dolandırıcılık olayında kullanılan Tarkan Torun, 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 4 ay sonra serbest bırakılan Torun “Hüküm giydiğim için 16 yıllık işimden oldum. Benim, alacağıma karşılık IBAN'ımı vermemin dışında bir suçum yok. İyi niyetimin kurbanı oldum” diye konuştu.

Adana'da iddiaya göre bacağında protez takılı temizlik görevlisi Tarkan Torun, kuşçu kahvesinde tanıştığı Ö.K.’ya güvercin ile çeşitli malzemeler sattı. Ö.K., Torun'a 700 lira borçlandı.

IBAN İSTEDİ

Ö.K. birkaç gün sonra Torun’u arayarak "Babam Diyarbakır'dan bana para gönderecek ancak benim hesabım yok" diyerek IBAN istedi. Torun da alacağını tahsil edebilmek için banka hesap numarasını verdi.

Hesabına gelen paradan 700 liralık alacağını aldıktan sonra kalan parayı Ö.K.'ya teslim eden Torun, aynı yöntemle iki kez daha para gönderilince durumdan şüphelendi.

16 yıllık işinden oldu, hapse girdi! Dolandırıcıların IBAN tuzağı hayatını altüst etti

DOLANDIRICILIK PARALARI ÇIKTI

Torun’un hesabına yatırılan paraların Ö.K.'nın kendisini "komutan" olarak tanıtıp, "Şehit ailelerine kurban keseceğiz" diyerek vatandaşlardan topladığı dolandırıcılık paraları olduğu ortaya çıktı.

5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Torun’a dolandırıcılık davası açıldı, Torun hakkında 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinaf sürecinin ardından yeniden görülen davada ceza 5 yıl 2 ay 15 gün hapis olarak kesinleşti.

GÖREVİNE DE SON VERİLDİ

Tarkan Torun, 24 Mart'ta Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Torun, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Cezaevine girmesi nedeniyle hastanede temizlik görevlisi olarak sürdürdüğü görevine de son verildi. 4 ay cezaevinde kalan Torun, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

“İYİ NİYETİMİN KURBANI OLDUM”

Tarkan Torun, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Maddi ve manevi, psikolojik olarak çöküntü yaşadım. Ben 1 ay kapalı, 3 ay da açıkta kaldım. Toplamda 5 yıl 2 ay 15 gün ceza aldım. Cezaevine girmeden önce hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordum. Hüküm giydiğim için işimden oldum. 16 yıllık iş hayatım var. Bu süre içerisinde kimseyle bir sıkıntı yaşamadım. Benim, alacağıma karşılık IBAN'ımı vermemin dışında bir suçum yok. İyi niyetimin kurbanı oldum.

Haberle İlgili Daha Fazlası