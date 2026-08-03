Manisa’da trafik kazası sonrası beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi Iraz Yavaş, sıradışı bir yöntemle hayata tutundu. Kafatasını kemiğini 8 ay boyunca karnında koruyan Yavaş, ikinci operasyonla sağlığına kavuştu. İşte duyanı hayrete düşüren ameliyatın öyküsü…

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ve 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Iraz Yavaş, 2025 yılında trafik kazası geçirdi. Yavaş’ın beyninin sağ yarım küresinde hayati tehlike oluşturan geniş bir akut subdural hematom (beyin kanaması) tespit edildi.

Ne kitle ne bebek… 8 ay karnında kafatası kemiğini taşıdı! 3 çocuk annesinin sıradışı hikayesi

SIRADIŞI YÖNTEM

Beyin ödemine bağlı kafa içi basıncını azaltmak için ameliyatta Yavaş’ın kafatası kemiğinin bir bölümü çıkarılarak karın ön duvarında cilt altına yerleştirildi.

Kafatası kemiğinin bir bölümü alınarak yaklaşık 8 ay boyunca karın duvarında muhafaza edilen 52 yaşındaki Iraz Yavaş, gerçekleştirilen ikinci operasyonla sağlığına kavuştu. Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen kranioplasti ameliyatıyla sağlığına kavuşan Yavaş, yoğun bakım, servis ve rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamladı.

Ne kitle ne bebek… 8 ay karnında kafatası kemiğini taşıdı! 3 çocuk annesinin sıradışı hikayesi

“KAFATASI KEMİĞİNİ KARINA YERLEŞTİRDİK”

Operasyonu gerçekleştiren Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sancar Topal, süreci şöyle anlattı:

Yapılan değerlendirmede akut subdural hematom tespit ettik. Hayati tehlikesi bulunduğu için acil ameliyata aldık. Beyin üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla kafatası kemiğini çıkarıp karın bölgesine yerleştirdik. Tedavi sürecinin ardından sekiz ay sonra kemiği yeniden yerine yerleştirerek titanyum plaklarla sabitledik. Ameliyatı başarıyla tamamladık. Hastamız sağlığına kavuştu. İlçe devlet hastanelerinde bu tür özellikli ameliyatların yapılmasına imkan sağlayan İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

Dr. Topal, dekompresif kraniektominin ağır kafa travmalarında hayat kurtaran bir yöntem olduğuna dikkat çekti.

Ne kitle ne bebek… 8 ay karnında kafatası kemiğini taşıdı! 3 çocuk annesinin sıradışı hikayesi

“SEKİZ AY SONRA BAŞIMA YERLEŞTİRDİLER”

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Iraz Yavaş ise şöyle konuştu:

Trafik kazası geçirince komaya girmişim. Kafatası kemiğimi karın bölgeme koymuşlar. Sekiz ay sonra tekrar başıma yerleştirdiler. Sağlığıma kavuştum. Doktor Ahmet Sancar Topal ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah beni evlatlarıma bağışladı.

Ne kitle ne bebek… 8 ay karnında kafatası kemiğini taşıdı! 3 çocuk annesinin sıradışı hikayesi

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