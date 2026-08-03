Trabzonspor, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mohamed Salah transferinde sona geldi. Bordo-mavililerin, Mısırlı futbolcuyu çarşamba günü özel uçakla İstanbul'a getirmesi beklenirken, imza öncesi son detaylar görüşülüyor.

Trabzonspor, yaz transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, uzun süre Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan ancak menajerinin talepleri nedeniyle siyah-beyazlıların vazgeçtiği Mohamed Salah transferinde mutlu sona çok yakın.

Mısırlı yıldızın transferi için yürütülen görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, taraflar son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mohamed Salah

17 MİLYON EURO + BONUS FORMÜLÜ

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, Mohamed Salah'ın transferi için 17 milyon euro maaş ve performansa dayalı bonuslar karşılığında prensip anlaşmasına vardı.

Bordo-mavili yönetim ile yıldız futbolcunun temsilcileri arasında sözleşme süresi, maaş ödeme planı ve kontrattaki diğer maddeler üzerinde müzakereler devam ediyor. Son pürüzlerin de giderilmesiyle birlikte transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Mohamed Salah

ÖZEL UÇAKLA TÜRKİYE'YE GELECEK

Haberde yer alan bilgilere göre tatilini Yunanistan'da geçiren Mohamed Salah'ın, çarşamba günü Trabzonspor tarafından gönderilecek özel uçakla İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

Yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması ve daha sonra Trabzon'a geçmesi bekleniyor.

Mohamed Salah

TARAFTARLAR TARİHİ KARŞILAMA HAZIRLIĞINDA

Trabzonspor taraftarı da kulüp tarihinin en dikkat çekici transferlerinden biri olmaya aday bu hamle için hazırlıklara başladı.

Bordo-mavili futbolseverlerin, Mohamed Salah'ı havalimanında coşkulu bir organizasyonla karşılamayı planladığı ve yıldız futbolcuya unutulmaz bir karşılama töreni düzenlemek için organizasyon çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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