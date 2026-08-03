Trabzonspor, Mısırlı yıldızdan gelecek haberi beklerken taraftarı büyük bir heyecan sardı. Yönetimin sezon başına 17 milyon avrodan iki yıllık sözleşme önerdiği ve bonusların da olduğu mukavele temsilcisine gönderildi. Forma satışından payı da içeren teklife geri dönüş bekleniyor.

Türkiye’de önce Beşiktaş’ı heyecanlandıran Muhammed Salah gelişmesi şimdi Karadeniz’e sıçradı. Liverpool ile mukavelesi biten ve bonservisi elinde olan Mısırlı yıldız, Trabzonspor yolunda. MLS ve Suudi Arabistan’dan teklifler alan son olarak da adı Atletico Madrid ile anılan kanat oyuncusu için bordo mavililer teklifini sundu ve beklemeye geçti. Bu sürpriz gelişmede Ertuğrul Doğan yönetimi sezonluk 17 milyon avrodan iki sezonluk öneri sundu. Buna forma satışından yüzde 25’lik pay da eklendi ve hazırlanan teklif menajerine gönderildi.

AİLESİ ‘TÜRKİYE’ DİYOR

Sadece Trabzonspor için değil ülke için de marka yüzü olması beklenen ve bazı reklamlarda oynatılması düşünülen Salah’ın adının Karadeniz ekibiyle anılması heyecanı katladı. Herkes gelecek cevabı bekliyor. Yaşı ilerlemiş olsa da marka değeri ve dünya çapında ses getirme özelliği cezbediyor. Bodrum’da yatırımı olan ve ailesinin de talebiyle Türkiye’de yaşamaya sıcak bakan Salah şu anda tatilde. Diğer teklifleri de menajeriyle beraber masaya yatıran Mısırlı oyuncunun kısa süre içinde Trabzonspor’un teklifine cevap vermesi bekleniyor.

Muhammed Salah

MISIR KRALI’NA GÖNDERME

Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Trabzonspor’un sosyal medya hesabından paylaştığı Katy Perry’nin “Dark Horse” adlı şarkısının klibi direkt Muhammed Salah çağrışımı yaptı. Antik Mısır teması Salah’ın futbol dünyasında “The Egyptian King” (Mısır Kralı) lakabıyla anılmasını akla getirdi. Şarkının sözlerinde yer alan “Çünkü sana bir sürpriz gibi geliyorum. Hazır mısın, hazır mısın? Muhteşem fırtınaya… Çünkü bir kez benim olduğunda, geriye dönüş yok” ifadeleri de bir mesaj olarak algılandı.

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