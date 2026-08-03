Sultangazi’de çatı katında çıkan yangını bir kova ile söndürmeye çalışan vatandaşın, o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, çatıda hasar oluştu.

İstanbul Sultangazi'de bir binanın çatısında yapılan tadilat çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kova su ile mücadele kamerada! Yangını gördü, söndürmek için çatıda mekik dokudu

ÇATIDA YANGIN PANİĞİ

Dumanı fark edenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda bulunan bir vatandaş ise yangına kovayla su dökerek müdahale etti.

Kova su ile mücadele kamerada! Yangını gördü, söndürmek için çatıda mekik dokudu

KOVAYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Yangını söndürmek için çatıda kovayla mücadele eden vatandaşın o anları, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle çatıya çıktı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yada yaralanan olmadığı öğrenilirken, çatıda ise hasar oluştu.

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