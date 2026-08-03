Fenerbahçe, Süper Lig'de uygulanacak 10+4 kuralı (kadroda 14 yabancı oyuncu olması halinde, en az 4 futbolcunun 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olması zorunluluğu) sebebiyle bazı oyunculara veda etmek zorunda. Geçtiğimiz ocak ayında olaylı bir sürecin ardından transfer edilmesine rağmen Anthony Musaba ile yollar ayrılabilir. Hollandalı kanat oyuncusuna, İspanya'dan talip var.

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de yabancı sayısı 24'e yükseldi. Yeni sezonda yabancı kuralının 10+4 şeklinde uygulanacak olması nedeniyle kontenjanı boşaltmak zorunda kalan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Anthony Musaba transferi, Fenebahçe ile Samsunspor arasında krize neden olmuştu.

MUSABA, DEPORTIVO RADARINDA

İspanyol basınından ABC Deportes'in haberine göre; Deportivo La Coruna, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'ya talip oldu. La Liga'nın yeni ekibinin, 25 yaşındaki oyuncuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin, Musaba ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli kulüp, Ocak 2026'da Samsunspor'a serbest kalma bedeli olan 5 milyon euro bonservis ödemişti. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 23 maça çıkan Musaba, sahada kaldığı 1230 dakikada 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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