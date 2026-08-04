Eren Kaşıkçı'nın görseli hurdalıkta çıktı! O anlar kısa sürede gündem oldu
MasterChef yemek yarışmasında 2021 yılında şampiyon olan ve 'Kızıl sakal' olarak tanınan Eren Kaşıkçı geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Kaşıkçı'nın ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan bir videoda görselinin hurdalıkta bulunduğu anlar kısa sürede gündem oldu.
Sarıyer Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı geçtiğimiz hafta evinde ölü bulunmuştu.
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Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kaşıkçı'nın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verilmişti.
Eren Kaşıkçı'nın ölümünün ardından sosyal medyada yayınlanan bir video kısa sürede gündem oldu. Videoyu çeken şahıs, bir hurdalıkta Eren Kaşıkçı'nın fotoğrafını görüntüledi. Şahıs o anları kayda alırken şunları söyledi:
"Arkadaşlar, burası hurdacı. Hepimize ders olsun diye anlatıyorum, tesadüfen gördüm. İşte hayatınız bitince, tabelalarınız, markanız bu şekilde aşağıya iniyor maalesef. O yüzden hiçbir şey için çok fazla kasmaya gerek yok. Dünya bir gün o da bugün."
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Paylaşılan video kısa sürede gündem olurken bazı kullanıcılar 'Yalan dünya' şeklinde yorumlarda bulundu.