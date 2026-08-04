Eren Kaşıkçı'nın görseli hurdalıkta çıktı! O anlar kısa sürede gündem oldu

Sarıyer Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı geçtiğimiz hafta evinde ölü bulunmuştu.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kaşıkçı'nın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verilmişti.

Eren Kaşıkçı'nın ölümünün ardından sosyal medyada yayınlanan bir video kısa sürede gündem oldu. Videoyu çeken şahıs, bir hurdalıkta Eren Kaşıkçı'nın fotoğrafını görüntüledi. Şahıs o anları kayda alırken şunları söyledi:

"Arkadaşlar, burası hurdacı. Hepimize ders olsun diye anlatıyorum, tesadüfen gördüm. İşte hayatınız bitince, tabelalarınız, markanız bu şekilde aşağıya iniyor maalesef. O yüzden hiçbir şey için çok fazla kasmaya gerek yok. Dünya bir gün o da bugün."