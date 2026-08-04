Kayseri'nin İncesu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü refüje çarparak devrildikten sonra yolda bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerine giden ekiplerin ilk müdahalesinde otobüste bulunan 24 yolcunun yaralandığı ve 1 kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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