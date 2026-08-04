Düğün konvoyuna ceza! Hem gözaltına alındılar, hem de para ve araçlarından oldular

Erzurum'un Hınıs ilçesinde düğünde havaya ateş açan konvoydaki şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, toplam 570 bin 58 TL idari para cezası uygulandı. Olayda kullanılan 6 araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ağustos'ta Hınıs ilçesinde bir düğün konvoyunun trafiği kısmen engellemesi ve havaya ateş açılması ihbarı üzerine geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, 1 adet taşıma ruhsatlı 9 mm tabanca, bu tabancaya ait 28 adet fişek, seri numarası kazınmış 2 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör ele geçirildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında yasal mevzuatlar çerçevesinde cezai işlem uygulandı. 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun kapsamında, seri numarası kazınmış kuru sıkı tabanca bulunduran 2 şahsa kişi başı 15 bin 29 TL olmak üzere toplam 30 bin 58 TL idari para cezası kesildi.

6 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, 540 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, konvoy oluşturarak trafiğin akışını engellediği tespit edilen 6 araç sürücüsüne araç başına 90 bin TL olmak üzere toplam 540 bin TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu 6 araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadeleye kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Hınıs Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İhlas Haber AjansıHınıs

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