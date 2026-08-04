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Filenin Sultanları maçları ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası takvimi

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Filenin Sultanları maçları ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası takvimi
Fotoğraf Başlığı Filenin Sultanları maçları ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası takvimi

Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Grup etabı fikstürünün netleşmesiyle birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç tarihleri, rakipleri ve turnuva programı voleybolseverlerin gündemindeki yerini aldı.

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2026 FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Filenin Sultanları, yeni hedefi olan Avrupa Şampiyonası için geri sayıma başladı. Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı ve rakipleri belli olurken, gözler ağustos ayında başlayacak karşılaşmalara çevrildi.

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyona son Avrupa şampiyonu unvanıyla katılacak olan Filenin Sultanları, grup maçlarını Türkiye'de oynayacak ve turnuvaya Letonya karşılaşmasıyla başlayacak.

A Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları maçları ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası takvimi
Başlık ResmiFilenin Sultanları maçları ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası takvimi

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONASI TAKVİMİ

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup etabı fikstürüne göre Filenin Sultanları'nın tüm karşılaşmaları saat 19.00'da başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, beş günlük grup maratonunda güçlü rakiplerle mücadele ederek son 16 turuna yükselmeyi hedefleyecek.

Filenin Sultanları maç programı şöyle:

21 Ağustos 2026

19.00 Türkiye - Letonya

23 Ağustos 2026

19.00 Türkiye - Slovenya

24 Ağustos 2026

19.00 Türkiye - Macaristan

26 Ağustos 2026

19.00 Türkiye - Almanya

28 Ağustos 2026

19.00 Türkiye - Polonya

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Editör : İREM ÖZCAN
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