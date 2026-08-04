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Ekonomi

Motorinde büyük şok önlendi! Eşel mobil olmasaydı, litre fiyatı…

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Temmuzda petrolde yaşanan %20’lik artış, iç piyasada motorinin litre fiyatını 80 TL’nin üzerine taşımıştı. Geçen ay motorin %25,43 artmıştı. Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından paylaşılan bir analizde, 31 Temmuz itibarıyla litre başına ÖTV feragati motorinde yaklaşık 17 TL ve benzinde 13 TL oldu. Analize göre motorinin litre fiyatı eşel mobil olmasaydı 98 TL’ye kadar yükselecekti.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda işlem gören Brent petrolün varil fiyatı dün %-4,95 geriledi ve 83,55 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde ise petrol sınırlı bir yükselişle 84,85 dolara yöneldi.

Petrolde temmuzda gerçekleşen %20’lik artışın ardından, iç piyasada da motorin fiyatı ürün marjlarının daha fazla açılmasının etkisiyle %25,43 artmıştı. Bu gelişmelerin ardından dikkatler temmuz enflasyonuna çevrilmişti. TÜİK verilerine göre temmuzda aylık TÜFE %1,78 ile beklentilerin hafif altında kalarak olumlu bir görünüm sundu.

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“HAFİF OLUMLU” GÖRÜNÜM

Yapı Kredi tarafından yapılan analizde “Son PPK karar metninde ‘enflasyon ana eğiliminin temmuz ayında geçici yükseleceği, jeopolitik gelişmeler eşliğinde enerji fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girdiği, yakın dönem verilerin iç talepte zayıflığın belirginleştiği’ vurgusu yer almıştı. Temmuzda aylık artış haziran artışının üzerine çıktı ancak piyasanın tahmin ettiği kadar da artmadı. Bunu hafif olumlu görüyoruz” denildi.

Motorinde büyük şok önlendi! Eşel mobil olmasaydı, litre fiyatı…
Başlık ResmiMotorinde büyük şok önlendi! Eşel mobil olmasaydı, litre fiyatı…

ODAK NOKTASI ORTA DOĞU

Körfez’deki sürecin belirsizliğini koruduğuna da dikkat çekilirken “Ancak petrol fiyatlarının aşağı gelmesi enerji maliyet endişesini azaltıyor. Bunu da taktiksel olumlu görüyoruz. ABD-İran arasında diplomasi bağı zayıf. Bu sebeple barışın kolay yakalanacağı sinyalini vermiyor. Ana trendin belirsizliğini koruması negatif olsa da çatışmaların çap-alan-yoğunluk-zaman eksenlerinde sınırlı tutulması olumlu” görüşü paylaşıldı.

ÖNCE GLOBAL UFUK…

Sıkı para politikasının 3 yılı geride bıraktığı da hatırlatılan analizde “Tüketiciler de yeni dinamiği içselleştirmeye (talep azaltmaya) devam ediyor. Ancak bu yavaş bir hızda ilerliyor, ara ara küresel-yerel sorunlar çıkıyor ve hizmet fiyatları katılığını koruyor. Genel bir iyileşmeden ve stratejik iyimserlikten söz etmek için şartlar tam uygun değil. Yerel ufkun aydınlanması için önce globalin ufku aydınlanmalı görüşündeyiz” yorumu öne çıkarıldı.

Motorinde büyük şok önlendi! Eşel mobil olmasaydı, litre fiyatı…
Başlık ResmiMotorinde büyük şok önlendi! Eşel mobil olmasaydı, litre fiyatı…

EŞEL MOBİLİN ETKİSİ

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından paylaşılan bir analizde ise eşel mobil uygulamasının akaryakıt fiyatlarına etkisi ele alındı. Analize göre 31 Temmuz itibarıyla;

-Litresi 81 TL olan motorinin fiyatı yaklaşık 98 TL’ye yükselecekti.

-Litre fiyatı 67 TL olan benzin ise yaklaşık 80 TL’ye çıkacaktı.

Son rakamlar, litre başına ÖTV feragatinin motorinde 17 TL ve benzinde ise 13 TL olarak gerçekleştiğini ortaya koydu.

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