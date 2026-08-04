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Bakan Gürlek duyurdu: Usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan organize suç örgütü çökertildi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahte ekspertiz raporlarıyla gayrimenkul değerlerini yüksek gösterip 687 yabancıya usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu. İstanbul merkezli 16 ilde yürütülen çalışmalarda 72 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şirkete kayyım atandı. 1000'in üzerinde gayrimenkul ile çok sayıda mal varlığına ise el konuldu. Adalet Bakanı Gürlek, bu yöntemle elde edilen vatandaşlıkların iptal edileceğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını, 7 şirkete el konularak kayyum atandığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının iş birliği, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Polis Teşkilatının koordinasyonuyla suç örgütleri ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti.

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YABANCILARA USULSÜZ TÜRK VATANDAŞLIĞI SAĞLADILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterilerek muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edildi.

687 KİŞİ BU YÖNTEMLE VATANDAŞLIK KAZANMIŞ

Soruşturma kapsamında, Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu ve Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi.

16 İLDE 72 ŞÜPHELİ YAKALANDI

90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 72 şüpheli yakalandı.

7 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 7 şirkete el konularak kayyım atandığını belirten Gürlek, ayrıca 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulduğunu bildirdi. Bakan Gürlek, söz konusu yöntemle vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmaların da başlatıldığını açıkladı.

Gürlek paylaşımında, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünü ve süreçte görev alan kamu görevlilerini tebrik etti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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