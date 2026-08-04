Türkiye otomobil pazarında daralma Temmuz ayında da sürerken, satış listelerinin zirvesinde dikkat çeken bir değişim yaşandı. Ay boyunca en çok tercih edilen otomobil modeli, Renault'nun kısa süre önce Türkiye'de satışa sunduğu yeni SUV'u Boreal oldu. Temmuz ayında 3 bin 31 adet satılan Boreal, Togg T10X, Toyota Corolla ve Volkswagen Taigo gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak satış liderliğini elde etti.

2026 yılı Ocak-Temmuz aralığı otomotiv pazarı verileri belli oldu. Otomotiv pazarında Şubat ayından itibaren artarak devam eden daralmanın Temmuz ayında da artarak devam ettiği görüldü. Peki Temmuz ayı rakamlarına göre Türkiye’nin en çok satılan otomobil modelleri hangileri? İşte en çok tercih edilen modeller…

Zirvede sürpriz bir model var! İşte Temmuz 2026'da Türkiye'de en satan otomobiller

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,72 oranında daralarak 638.965 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 12,14 oranında daralarak 502.712 adet oldu.

Pazarın yüzde 85’e yakınını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller 276.976 adetle zirvede yer aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise Temmuz ayında SUV’lar yine en çok tercih edilen gövde tipi oldu. SUV’ların pazar payı 7 aylık dönemin sonunda yüzde 65’i geçti.

Togg T10X

MARKALARDA LİDER FARKI AÇIYOR

Otomobil tarafında 7 aylık dönemde markalar arasında 77.050 adetle Renault yine lider durumda. Marka 2025 yılını da hem toplamda hem de otomobil satışlarında lider tamamlamıştı. Renault ile en yakın rakibi Volkswagen arasında 35.641 adetlik bir otomobil satışı farkı oluştu.



Volkswagen 41.609 adetlik satışla ikinci sırada yer alırken, 2026 yılında indirim kampanyaları ile dikkat çeken Toyota, 39.043 adetlik otomobil satışıyla üçüncü sırada yer aldı.

Renault Clio

YILIN EN ÇOK SATILAN MODELLERİ HANGİLERİ?

Peki Ocak-Temmuz döneminde en satılan otomobiller hangileri? İlk 10 sıraya baktığımızda Renault’un 3 modeli, Toyota’nın ise iki modeli yer alıyor. İlk 10’daki araçların 8’i ise yerli üretim modeller. İlk 10 sıraya sadece bir elektrikli otomobil girmeyi başardı.

2026 YILININ EN ÇOK SATANLARI (OCAK-TEMMUZ)

Yılın ilk 7 aylık dönemine bakıldığında zirvede Renault Clio yer aldı. İlk 10 listesinde Renault üç, Toyota ise iki modelle temsil edilirken, sıralamadaki 10 modelin 8'ini Türkiye'de üretilen otomobiller oluşturdu. Listenin dikkat çeken bir diğer detayı ise ilk 10'a yalnızca bir elektrikli modelin, Togg T10X'in girebilmesi oldu.

Sıra Model Satış Adedi 1 Renault Clio 29.749 2 Toyota Corolla 19.623 3 Renault Megane Sedan 18.935 4 Fiat Egea Sedan 16.183 5 Toyota C-HR 15.372 6 Togg T10X 14.844 7 Renault Duster 14.792 8 Volkswagen Taigo 14.143 9 Hyundai i20 13.874 10 Peugeot 2008 12.077

Renault Boreal

TEMMUZ AYINDA ZİRVEYE BOREAL ÇIKTI!

Temmuz ayında otomobil pazarında dikkat çeken gelişme, Renault'nun yeni SUV modeli Boreal'in satış liderliğine yükselmesi oldu. Türkiye'de kısa süre önce satışa sunulan model, 3 bin 31 adetlik satışla ayın en çok tercih edilen otomobili olurken, Togg T10X ikinci, Toyota Corolla ise üçüncü sırada yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında SUV modellerin ağırlığı dikkat çekti.

Sıra Model Adet 1 Renault Boreal 3.031 2 Togg T10X 2.841 3 Toyota Corolla 2.408 4 Volkswagen Taigo 2.402 5 Hyundai i20 1.955 6 Renault Duster 1.929 7 Togg T10F 1.759 8 Nissan Qashqai 1.684 9 Hyundai Tucson 1.615 10 Renault Megane Sedan 1.560

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