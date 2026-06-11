Renault’nun yerli üretim modeli Boreal, yollara çıkmaya hazır. ÖTV muafiyetli olarak satın alınabilen Boreal’in Türkiye fiyatı ve tüm özellikleri belli oldu.

Renault’nun Türkiye’de Oyak Renault fabrikasında üretilen yeni C segmenti SUV modeli Renault Boreal, Türkiye’de satışa sunuluyor. Yeni Boreal 4,56 metre uzunluğu, 1,84 metre genişliğe, 1,65 metre yüksekliğe ve 2,70 metre aks mesafesiyle C segmenti ortalamalarının üzerinde bir alan sunuyor. Bu boyutlarla araç geniş iç yaşam alanı ve 630 litreye varan bagaj hacmi bulunuyor.



Bursalı Boreal yollara çıkıyor: İşte fiyatları ve tüm özellikleri

Araçta gövde rengi ön ızgara, yeni “Nouvel’R” logosu, önde ve arkada LED far tasarımı ve Niagara konseptinden ilham alan ışık imzası dikkat çekiyor.

Bursalı Boreal yollara çıkıyor: İşte fiyatları ve tüm özellikleri

MOTOR SEÇENEKLERİ VE EDC ŞANZIMAN

Renault Boreal, Türkiye’de lansman döneminde full hybrid E-Tech 160 hp ve turbo TCe EDC 145 hp motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. 2026 yılının son çeyreğinde motor seçeneklerine hybrid E-Tech 4x4 150 hp versiyonu da eklenecek.

Bursalı Boreal yollara çıkıyor: İşte fiyatları ve tüm özellikleri



1.3 turbo TCe EDC 145 hp benzinli motor ve 6 ileri ıslak çift kavramalı (EDC) şanzıman seçeneği ile 6,6 L/100 km karma yakıt tüketimi değerlerine sahip. Renault Boreal full hybrid E-Tech 160 hp versiyonu ise özellikle verimlilik odaklı bir sürüş deneyimi sunuyor. Sisteminin kalbinde, Bursa’da üretilen ve dünyaya ihraç edilen HR18 kodlu hibrit motoru yer alıyor. Şehir içinde yüzde 80’e kadar elektrikli sürüş gerçekleştirebilen sistem, 110 km/sa hıza kadar elektrikli sürüş imkanı sağlayabiliyor. Çok modlu otomatik şanzımanla sunulan model, WLTP normlarına göre 4,8 L/100 km karma yakıt tüketimine sahip.

Bursalı Boreal yollara çıkıyor: İşte fiyatları ve tüm özellikleri

TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Renault Boreal’in iç mekanı da dış tasarımı kadar fark oluşturuyor. Modelde 10 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç merkezi openR link multimedya ekranı birlikte sunuluyor. openR link multimedya sistemi sayesinde kullanıcılar Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play uygulamalarına doğrudan erişebiliyor. Youtube, Spotify, Prime Video, HBO Max, Waze ve Vivaldi gibi popüler uygulamalar sistem içerisinde kullanılabiliyor. Uzaktan OTA güncelleme altyapısı sayesinde bilgi-eğlence sistemi ve sürüş destek teknolojileri sürekli güncel kalabiliyor.



Bursalı Boreal yollara çıkıyor: İşte fiyatları ve tüm özellikleri

48 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması, Multi-Sense sürüş modlarına göre otomatik olarak değişebiliyor. Modelde, Türkiye pazarı için özel olarak gri tonlu perfore döşeme seçeneği sunuluyor.

Elektrikli ön koltuklar, hafızalı ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, çift bölgeli otomatik klima, soğutmalı kablosuz şarj ünitesi ve geniş saklama alanları iç mekanda yer alıyor. Arka koltuklarda ise havalandırma kanalları, USB-C girişleri, arka kol dayama ve Easy Break arka koltuk katlama sistemi bulunuyor.

Bursalı Boreal yollara çıkıyor: İşte fiyatları ve tüm özellikleri

25 FARKLI SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİ

Renault Boreal, versiyona ve donanım seviyesine bağlı olarak 25 adede kadar gelişmiş ADAS teknolojisi sunuluyor.

Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Güvenli Çıkış Asistanı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Acil Duruş Asistanı ile Seviye 2 otonom sürüş desteği sunan Aktif Sürüş Yardımı sistemi; dur & kalk özellikli adaptif hız sabitleyici ve şerit ortalama fonksiyonunu bir araya getiriyor.

Eller Serbest Park Sistemi ve 360 derece çevre görüş kamerası ile sürücü müdahalesi olmadan paralel veya dikey park manevraları yapabiliyor.

Bursalı Boreal yollara çıkıyor: İşte fiyatları ve tüm özellikleri

FİYATLAR BELLİ OLDU

Türkiye’den 50 ülkeye ihraç edilecek Yeni Boreal’in fiyatları da belli oldu. Modelde lansmana özel indirimler de uygulanıyor.

Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilecek olan Renault Boreal, ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor. Hibrit araçlara yönelik ÖTV teşvikinden yararlanabilen full hybrid E-Tech 160 hp motor seçeneği de satışa çıkıyor.

Bursalı Boreal yollara çıkıyor: İşte fiyatları ve tüm özellikleri

MODEL - SATIŞ FİYATI – LANSMAN FİYATI

Renault Boreal 1.3 TCE EVOLOTION 2.379.000 TL - 2.194.000 TL

Renault Boreal 1.3 TCE TECHNO: 2.699.000 TL - 2.269.000 TL

Renault Boreal 1.3 TCE ICONIC: 3.049.000 TL - 2.860.000 TL

Renault Boreal 1.8 HYBRID ICONIC: 3.399.000 TL



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