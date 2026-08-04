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Dünya

Apple milyonların kullandığı Telegram'ı App Store'dan kısa süreliğine sildi!

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Apple milyonların kullandığı Telegram'ı App Store'dan kısa süreliğine sildi!
Fotoğraf Başlığı Apple milyonların kullandığı Telegramı App Storedan kısa süreliğine sildi!

Apple, mesajlaşma platformu Telegram’ı çocuk cinsel istismarı materyallerine yönelik kural ihlali gerekçesiyle App Store’dan kısa süreliğine kaldırdı.

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Apple, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması Telegram’ı içerik denetimi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle App Store arama sonuçlarından ve indirme listelerinden geçici olarak çıkardı.

Teknoloji devinden yapılan açıklamada, platform üzerinde çocuk cinsel istismarına ilişkin yasaklı içerik tespit edildiği ve bu durumun App Store’un katı politikalarına aykırı olduğu belirtildi.

Uygulamanın yayından kaldırılması sonrasında Telegram yönetimi hızlı bir müdahalede bulunarak söz konusu içeriği tamamen sildi ve ihlalden sorumlu kullanıcı hesabını kalıcı olarak engelledi.

SAATLER SONRA İOS KULLANICILARININ ERİŞİMİNE SUNULDU

İncelemenin tamamlanması ve gerekli denetim şartlarının yerine getirilmesinin ardından Telegram, App Store’daki yerini yeniden alarak tekrar iOS kullanıcılarının erişimine sunuldu.

Geçici kısıtlama süresince Telegram’ı cihazlarında halihazırda yüklü bulunduran kullanıcılar mesajlaşma hizmetini kesintisiz şekilde kullanmaya devam ederken, kısıtlama yalnızca yeni indirme, yeniden yükleme ve güncelleme işlemlerini etkiledi. Android tarafında ise Google Play Store hizmetleri bu durumdan etkilenmedi.

Apple milyonların kullandığı Telegramı App Storedan kısa süreliğine sildi!
Başlık ResmiApple milyonların kullandığı Telegramı App Storedan kısa süreliğine sildi!

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE DİJİTAL DENETİM SIKILAŞIYOR

Apple ile Telegram arasında yaşanan içerik denetimi gerilimi bir ilk değil. Apple, benzer gerekçelerle ve uygunsuz içerik tespiti nedeniyle 2018 yılında da Telegram ve Telegram X uygulamalarını App Store mağazasından geçici olarak kaldırmış, platformun gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından uygulamaları yeniden erişime açmıştı.

Dijital platformlardaki yasa dışı içerik yayılımına karşı uluslararası denetimlerin artmasıyla birlikte teknoloji devleri mağaza politikalarını daha katı şekilde uygulamaya koyuyor.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un platform moderasyonuna yönelik uluslararası soruşturmalarla karşı karşıya kaldığı dönemde yaşanan son gelişme, mesajlaşma uygulamalarının içerik denetimi mekanizmalarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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