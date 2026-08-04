İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, 18 yaşındaki Avustralyalı stoper Lucas Herrington'ı rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Colorado Rapids forması giyen Avustralyalı stoper Lucas Herrington ile anlaştı.

AVUSTRALYA’NIN EN PAHALI FUTBOLCUSU

Hull City, 18 yaşındaki savunma oyuncusu için 17 milyon bonservis artı 6 milyon dolar bonus ödeyecek. Eğer bu transfer resmiyet kazanırsa Lucas Avustralya’nın en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçecek.

Lucas Herrington

PREMIER LİG'DE TEK OLACAK

Genç savunmacının transferinin tamamlanması halinde, mevcut durumda Premier Lig'de forma giyen tek Avustralyalı milli futbolcu olacağı belirtildi.

ILICALI TRANSFERİ DOĞRULADI

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı da kulübün Lucas Herrington ile ilgilendiğini doğruladı. BBC'ye konuşan Ilıcalı, Herrington'ın transfer listelerinde olup olmadığı yönündeki soruya, "Çok büyük bir potansiyele sahip. Çok genç bir oyuncu. Geleceğin yıldızlarından biri olacağını düşünüyorum." dedi.

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