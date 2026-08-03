Fenerbahçe ile anılan İspanyol santrfor Gonzalo Garcia, Premier Lig ekibi Fulham'a 40 milyon avro bonservis bedeliyle transfer oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Real Madrid'in 22 yaşındaki golcüsü Gonzalo Garcia'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

40 MİLYON AVRO ARTI BONUS

Fulham'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki santrforun 40 milyon euro bonservis, 2 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan Real Madrid'e yüzde 30 pay karşılığında transfer edildiği belirtildi. İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz ekibi, kontratı 1 yıl daha uzatma opsiyonuna sahip.

Fenerbahçe ile anılan Gonzalo Garcia'dan 5 yıllık imza

FULHAM TARİHİNE GEÇTİ

Gonzalo Garcia, Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen Kevin ile birlikte Fulham tarihinin en pahalı transferi olarak kulüp tarihine geçti.

"ARBELOA'YA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

İmza sonrası Fulham TV'ye konuşan Garcia, "Burada olduğum için çok minnettarım ve çok mutluyum. Bana duydukları güven için yönetime ve Arbeloa'ya teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası