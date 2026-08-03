İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği güzergah dışında hiçbir geçişe izin vermeyeceklerini açıklarken, ABD savaş gemilerinin boğazın güney güzergahına getirilmesi halinde doğrudan hedef alınacağını söyledi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve Devrim Muhafızları Ordusu eski Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Rızai, İran'ın kendi belirlediği güzergah dışında boğazda herhangi bir geçiş yolunun açılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi.

Bir televizyon programına katılan Rızai, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin değerlendirmesinde, "Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının devam etmesinin Amerikan savaş gemilerini riske atacağını vurgulayan Rızai, gemilerin boğazın güney güzergahına getirilmesi halinde doğrudan hedef alınacaklarını belirtti.

Trump'ın 'son şans' uyarısına Hamaney kanadından Hürmüz resti: İran'dan geri adım yok

UKRAYNA'NIN SALDIRISI

Rızai, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde İran’a ait bir gemiyi hedef alması hakkında ise, "Ukrayna'nın üç bölgesine saldırı hazırlığı içindeydik, sonra 'yanlışlık oldu' dediler ve konuyu araştırmak için saldırıyı durdurduk" açıklamasında bulundu.

TRUMP: İRAN'A SON BİR ŞANS VERİYORUZ

İran'dan gelen bu açıklamalar, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı ve İran'la yürütülen görüşmelere ilişkin sözlerinin ardından geldi.

Trump'ın 'son şans' uyarısına Hamaney kanadından Hürmüz resti: İran'dan geri adım yok

Trump, İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin desteğiyle görüşmeler yürüttüklerini belirterek, bunun İran'ın "iyi bir anlaşma" yapması için son şansı olduğunu söyledi.

"TELEFONLAR GELİNCE SALDIRILARI DURDURDUK"

Söz konusu Körfez ülkelerinden kendisine saldırıların durdurulması yönünde çağrı gelmemesi halinde II. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırılardan birine başlamaya hazır olduklarını ifade eden Trump, gelen telefonların ardından saldırıları durdurma kararı aldığını açıkladı.

Trump ayrıca, "İran'ın başını kesmeden önce ona son bir şans daha vermek istiyorum. Umarım aklıselim davranırlar. Bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.

İran ile yürütülen müzakerelerde ilk aşamanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması, ikinci aşamanın ise İran'ın nükleer kapasitesinin ele alınması olduğunu belirten Trump, boğazdan geçen gemilerden İran'ın herhangi bir ücret alamayacağını savundu.

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