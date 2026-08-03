İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski Direktörü David Barnea, ABD merkezli savunma teknolojileri şirketi Ondas'ın yönetim kurulu başkanı oldu. Barnea'nın yapay zeka destekli savunma sistemleri, İHA teknolojileri ve otonom askeri çözümler üzerine çalışacağı açıklandı.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski Direktörü David Barnea, ABD merkezli savunma teknolojileri şirketi Ondas'ın yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Barnea'nın aynı zamanda Ondas'ın küresel başkanlığı görevini de üstleneceği bildirildi.

Açıklamaya göre Barnea, özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Asya pazarlarında büyüyen savunma teknolojileri alanına odaklanacak. Bu kapsamda insansız hava araçlarına (İHA) karşı sistemler, otonom savunma teknolojileri, istihbarat, gözetleme ve keşif sistemleri, güvenli iletişim altyapıları, hassas vuruş kabiliyetleri ile kara robotik sistemleri üzerinde yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak.

"SAVAŞIN DOĞASI HIZLA DEĞİŞİYOR"

Görevi 2 Haziran'da sona eren David Barnea da atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zeka destekli yeni nesil savunma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.

Orta Doğu ve Ukrayna'da devam eden çatışmaların savaş anlayışını değiştirdiğini ifade eden Barnea, operasyonel üstünlüğün artık istihbarat, yapay zeka, dayanıklı haberleşme sistemleri, otonom platformlar ve hassas askeri kabiliyetlerin tek bir operasyonel yapıda birleştirilmesine bağlı olduğunu söyledi.

YERİNE ROMAN GOFFMAN ATANMIŞTI

David Barnea, 2021-2026 yılları arasında Mossad Direktörü olarak görev yaptı. Barnea'nın görev süresinin sona ermesinin ardından yerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri sekreteri Tümgeneral Roman Goffman atanmıştı.

Barnea'nın Mossad'dan önce İsrail askeri istihbaratına bağlı elit birliklerden Şayetet Matkal'da görev yaptığı da biliniyor.

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