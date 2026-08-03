Anadolu Ajansı
Erzurumspor FK, transferi resmen duyurdu
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü, Azerbaycanlı orta saha oyuncusu Nariman Akhundzada ile prensipte anlaştı.
Erzurumspor FK, Azerbaycanlı futbolcu Nariman Akhundzada ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Akhundzada'nın Erzurum'a gelişinin ardından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri sonrasında kendisiyle resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR