Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Teklifle, malul sayılmayan gazilere gazilik unvanı ve aylık bağlanmasının yanı sıra birçok yeni sosyal hakkın hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilere yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulduğunu duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teklifin AK Parti Grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Meclis Başkanlığına sunulduğunu belirtti.

Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar yolda! Bakan Göktaş açıkladı

Düzenlemenin, Milli Savunma Komisyonu, ilgili kurumlar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonuyla hazırlandığını ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar yolda! Bakan Göktaş açıkladı

HAK VE AYLIKLARDA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Bakan Göktaş, teklifle hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeleri şu şekilde sıraladı:

Şehitlerimizin anne ve babalarına asgari gelir güvencesi sağlıyoruz .

. Malul sayılmayan gazilerimize gazilik ünvanı, aylık ve sosyal haklar getiriyoruz.

Bakıma muhtaç gazi ve vazife malullerimize yönelik evde bakım desteğini artırıyoruz.

15 Temmuz’da millet iradesini korumak için canını ortaya koyan, ancak malul sayılmayan veya malullük derecesi belirlenmeyen gazilerimizin aylık bağlıyoruz.

Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve siviller dahil olmak üzere tüm gazilerimizin aylıklarında iyileştirme yapıyoruz.

Yaş haddinden kaynaklanan hak kayıplarını gideriyor, malullük derecesi ağırlaşan gazilerimizin aylıklarını artırıyoruz.

684 sayılı KHK kapsamında bulunan ve terörle mücadelede yaralanan kahramanlarımızın gösterge aylıklarını artırıyor kendilerine gazilik ünvanı, aylık artışı ve sosyal haklar tanıyoruz.

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