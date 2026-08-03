Gazze Barış Kurulu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 'Sarı Hat' olarak adlandırılan bölgenin ötesine çekilmesinin, silahların tamamen devre dışı bırakılmasının ardından gerçekleşeceğini açıkladı. Sürecin uluslararası bir mekanizma tarafından denetleneceği belirtildi.

Gazze Barış Kurulu, Gazze'de devam eden barış sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 'Sarı Hat' olarak adlandırılan hattın ötesine çekilmesinin, silahsızlanma sürecinin tamamlanmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Kurulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gazze'de silahların bırakılması ve sivil yönetime geçiş süreci kapsamında Yüksek Temsilci Nickolay Mladenov ile kurul heyetinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibiyle bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada görüşmenin yapıcı ve ayrıntılı geçtiği belirtilirken, tarafların nihai hedefler konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğu kaydedildi.

"SİLAHSIZLANMA TAMAMLANMADAN ÇEKİLME OLMAYACAK"

Kurul, Gazze'de silahların tamamen devre dışı bırakılması ve silahlı yönetimden sivil yönetime geçiş hedefinin tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

Açıklamada, bazı haberlerde yer alan iddiaların aksine İsrail güçlerinin Sarı Hat'ın ötesine çekilmesinin ancak silahsızlanma süreci tamamlandıktan sonra gerçekleşeceği belirtildi.

Silahsızlanmanın; hafif silahlar, ağır silahlar ve tünelleri de kapsayacağı, bunun Hamas'ın arabuluculara verdiği taahhüt doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi.

ULUSLARARASI DENETİM MEKANİZMASI KURULACAK

Açıklamada, sürecin uygulanmasının Uluslararası İstikrar Gücü ile ABD ve Gazze Barış Kurulu'nun da yer aldığı Uygulama Doğrulama Komitesi tarafından denetleneceği bildirildi.

Kurul, sürecin ilerleyebilmesi için hem İsrail'in hem de diğer tarafların üzerinde uzlaşılan çerçevedeki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

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