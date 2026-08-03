Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bennu Gerede hakkında müstehcenlik suçundan re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gerede hakkında gözaltı talimatı verilirken, ilgili videonun yayımlandığı YouTube kanalına erişim engeli talebinde bulunuldu.

Fotoğraf sanatçısı ve eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede'nin katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Gerede'nin sözleri sosyal medyada tepki çekerken, konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı!

Gerede hakkında, "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.

Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı!

YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan, Gerede'nin açıklamalarının yer aldığı videonun yayımlandığı YouTube kanalına erişim engeli talebinde bulunulduğu belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası