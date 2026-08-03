Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren TFF 2. Lig ekibi İnegölspor, Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Harun Tekin'i kadrosuna kattı.

Kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kocaelispor’da forma giyen milli file bekçisi Harun Tekin, İnegölspor ile anlaşma sağladı.

TEKİN'DEN 1 YILLIK İMZA

Başkan Yardımcısı Alican Yavaş ile Harun Tekin’in bulunduğu törende deneyimli kaleci kendisini 1 yıllığına İnegölspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Harun Tekin

"BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM""

İnegölspor'u hak ettiği yerlere taşımak için elinden geleni yapacağını söyleyen Tekin, "Böylesine köklü bir camianın parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bana güvenen yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte İnegölspor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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