Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Benfica forması giyen 27 yaşındaki Yunan golcü Vangelis Pavlidis ile ilgilendiği iddia edildi.

Yeni sezona alternatifli bir kadro ile girmek isteyen sarı lacivertlilerin gündemine dikkat çeken bir isim geldi.

RESMİ TEMAS KURULACAK

A Spor'un haberine göre; forvet hattına güçlü bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Pavlidis'in durumunu yakından takip ediyor. Yönetimin, uygun şartların oluşması durumunda Benfica ile resmi temas kurabileceği belirtildi. Sarı lacivertlilerin, hücum hattında doğrudan katkı verebilecek bir santrfor aradığı ve Pavlidis'i bu profile uygun isimlerden biri olarak değerlendirdiği kaydedildi.

CİHAN KAMER MADRİD'DE

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer'in, Vangelis Pavlidis'in transferi için Madrid'de görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Vangelis Pavlidis

BARÇA DA DEVREDE İDDİASI

İspanyol basınından As'ın haberine göre; Yunan santrfor, Barcelona'nın forvet transferi için hazırladığı listede üst sıraya yükseldi. Katalan ekibinin asıl isteğinin Julian Alvarez olduğu ancak Atletico Madrid'in satışa asla sıcak bakmaması sebebiyle başka isimlere yöneldiği belirtildi.

SON SEZONUNDA 36 GOL KATKISI

Geride kalan sezonda Benfica formasıyla başarılı bir grafik sergileyen Yunan hücumcu, çıktığı 53 karşılaşmada 30 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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