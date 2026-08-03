Malatya-Elazığ yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarpı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 19 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi..

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Yenice mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde çok sayıda mevsimlik tarım işçisinin bulunduğu minibüs, kontrolden çıktıktan sonra önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarparak altına girdi.

Malatya'da kaza! İşçi servisi tıra çarptı, çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Feci kaza sonrası 19 kişinin yaralandığı belirtilirken yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Malatya'da kaza! İşçi servisi tıra çarptı, çok sayıda yaralı var



Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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