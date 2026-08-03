Karadeniz'de seyreden Türk Ro-ro gemisine yönelik dron saldırısında 4 mürettebat yaralandı. Türkiye'den Rusya'ya meyve-sebze taşıyan gemi Novorossiysk açıklarında vuruldu. Kaptan saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını iddia etti. DGM, gemide yangının devam ettiğini 13'ü Türk olmak üzere 22 mürettebat bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısında 4 mürettebat yaralandı.

Karadeniz'de Türk gemisine saldırı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de Türk gemisine dron saldırısı düzenlendi. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıktı.

Saldırıda, 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebat yaralandı. Geminin Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine gitmek üzere olduğu ve TSİ 16.30 sıralarında Novorossiysk'ye 30 deniz mili mesafede saldırı düzenlendiği bildirildi.

Karadeniz'de Türk gemisine saldırı! Yaralılar var

KAPTAN'DAN 'UKRAYNA' İDDİASI

Geminin Kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini ileri sürerek, saldırıda 6-7 adet dronun kullanıldığını ifade etti.

Şahin, yardım beklediklerini, herkesin sağ olduğunu ancak yaralıların bulunduğunu belirtti. Saldırı sonrası çıkan yangına gemideki mürettebat müdahale ederken, bölgede bulunan dronlar nedeniyle Rusya Donanması'nın yardım için gemiye yaklaşmakta güçlük çektiği aktarıldı.

GEMİDE 13 TÜRK VARDI!

Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGM), gemide yangının devam ettiğini 13'ü Türk olmak üzere 22 mürettebat bulunduğunu açıkladı.

Karadenizde Türk gemisine saldırı! Kaptan Ukraynayı işaret etti

DGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

3 Ağustos 2026 tarihinde, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir hâlinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk’e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı bilgisi alınmıştır.

Gemide, 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunmaktadır.

İlk belirlemelere göre geminin hayat mahallinde ve baş kısmında hasar meydana gelmiş olup, gemide yangın devam etmektedir.

MRCC Novo ile yapılan görüşme neticesinde, gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu’na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı’na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir.

Gemide yangın devam etmekte olup, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektedir.

Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmekte olup tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz.

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