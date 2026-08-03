ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın asla bir nükleer silaha sahip olmayacağını vurgulayarak, "İran liderliği inanılmaz derecede iki yüzlü" dedi. Trump, Tahran'ın talep ettikleri görüşmelerin ardından hiç görüşme yapılmamış gibi açıklamalarda bulunduğunu iddia etti.

İran ile ABD arasındaki müzakere-savaş gelgitinde belirsizlik sürüyor.

İran'a yönelik son saldırıyı iptal ettiğine duyuran ABD Başkanı Donald Trump Tahran'ı yeniden tehdit oklarının hedefine koydu.

Trump, "İran asla bir nükleer silaha sahip olmayacak" diyerek kırmızı çizgisini belli etti.

Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump

"BANA YALVARIYORLAR"

Öte yandan sık sık İran'ın müzakerelerdeki belirsiz tavrından şikayetçi olduğunu ifade eden Trump, İran liderliği inanılmaz derecede ikiyüzlü! Toplantı talep ediyorlar, bazıları buna “yalvarmak” der, görüşmeler başlıyor, yakın gelecekte daha fazlası planlanıyor ve onlar açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şey konuşulmadığını ve sadece “Umman” ile ilgilendiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump

HÜRMÜZ'DE KONTROL ABD'DE İDDİASI

Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen ABD tarafından kontrol edildiğini belirterek, "Her zamanki saçmalamalarına devam ederek, Hürmüz Boğazı’nı güçlü bir şekilde kendilerinin işleteceklerini söylüyorlar, oysa burası zaten tamamen Amerika Birleşik Devletleri donanması tarafından kontrol ediliyor ve bizim ablukamız ya da bazılarının dediği gibi ABD'nin çelik duvarı" dedi.

TAM TESLİMİYET ŞARTI

İran’ın hiçbir şeyi ele geçiremeyeceğini ifade eden Trump, "Bizim istemediğimiz sürece ve hiçbir şey geçmeyecek, bir anlaşma ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça. İran bunu kabul etmek istesin ya da istemesin, biz aslında on yıllardır onların oluşturduğu bir soruna çözüm konuşuyoruz" sözlerine yer verdi.

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