Transferde geciktikleri gerekçesiyle sarı kırmızılı taraftarlar tarafından protesto edilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve nokta atışı transferler yapacaklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarına ilişkin olarak HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"NOKTA ATIŞI YAPACAĞIZ"

Transferde nokta atışı yapacaklarını kaydeden Özbek, "Transferin bitmesine yaklaşık bir aylık bir zaman var. Konuyla ilgili son derece yoğun çalışıyoruz. Bu transferleri yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın. İhtiyacımız çerçevesinde nokta transfer yapacağız." diye konuştu.

"HİÇ KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı olmak olduğunu belirten Özbek, "Federasyonun açıkladığı yabancı sayısı var, limitler çok önemli ama Galatasaray'ın hem limitleri hem de 23 yaş altına yapmak istediği transferler var. Bunlarda yakın zamanda sonuca gideceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Halihazırda ligin en güçlü kadrosu bizde, daha güçlü vaziyete getirmek için bu transferleri yapacağız. Hedefimiz lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bu çifte hedefe taraftarımla birlikte, takımımla, teknik heyetimle birlikte koşacağız." açıklamasını yaptı

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