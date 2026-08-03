Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), yerli arama motorları ve uygulamalara yönelik kısıtlamaları kaldırmadığı gerekçesiyle Apple hakkında rekabet soruşturması başlattı. Şirketin suçlu bulunması halinde 50 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), ABD'li teknoloji devi Apple hakkında rekabet soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturmanın gerekçesi olarak şirketin Rusya'nın yerli arama motorları ve uygulamalarına yönelik kısıtlamaları kaldırmaması gösterildi.

FAS tarafından yapılan açıklamada, Apple'a temmuz ayı başında gönderilen resmi uyarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmediği ifade edildi. Kurum, şirketin iPhone ve iPad cihazlarında Rusya'nın ulusal mesajlaşma uygulaması MAX ile yerli uygulama mağazasının ön yüklü olarak sunulmasına imkan sağlamadığını öne sürdü.

Açıklamada, soruşturma sonucunda Apple'ın rekabet yasasını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde şirkete para cezası uygulanacağı kaydedildi.

4 MİLYAR RUBLEYE KADAR CEZA GÜNDEMDE

FAS, daha önce Apple'a Rus arama motorları ve yerli uygulamalara yönelik ayrımcı uygulamaları sonlandırması için 15 Temmuz'a kadar süre tanımıştı. Kurum, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde soruşturma açılacağını ve 4 milyar rubleye (yaklaşık 50 milyon dolar) kadar idari para cezası uygulanabileceğini açıklamıştı.

Rusya'da yürürlükte bulunan düzenlemelere göre ülkede satılan akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda, Rusya'da ya da Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde geliştirilen bir arama motorunun varsayılan seçenek olarak sunulması gerekiyor.

Apple, haziran ayında ise MAX'ın yanı sıra Rus teknoloji şirketi VK'ye ait VKontakte, Odnoklassniki, VK Video, VK Music, VK Messenger, Mail, Dzen ve Skillbox uygulamalarını App Store'dan kaldırmıştı.

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