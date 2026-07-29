Apple, ABD'de iPhone başta olmak üzere Apple Watch, Mac ve iPad modellerini kapsayan yeni 'cihaz kiralama programı' Apple Upgrade'i kullanıma sundu. Klarna iş birliğiyle hayata geçirilen sistem sayesinde kullanıcılar aylık ödemelerle cihaz kiralayabilecek, süre sonunda ise yükseltme, satın alma ya da iade seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

Teknoloji devi Apple, cihaz sahibi olma modeline alternatif sunan yeni kiralama hizmeti Apple Upgrade'i duyurdu. ABD'de Apple Store internet sitesi, Apple Store uygulaması ve fiziksel mağazalar üzerinden kullanılabilen program, iPhone, Apple Watch, Mac ve iPad modellerini kapsıyor. Şirket, yeni sistemin kullanıcılara daha esnek ödeme seçenekleri sunmayı amaçladığını açıkladı.

Satın almak tarih oluyor! Appledan kullanıcılara bütçe dostu seçenek: Kiralama sistemi resmen başladı

FİYATLAR 568 TL'DEN BAŞLIYOR

Apple Upgrade kapsamında iPhone ve Apple Watch için 12 veya 24 ay, Mac ve iPad için ise 24 veya 36 aylık kiralama planları sunuluyor. Aylık kiralama ücretleri iPhone için 17,99 dolar (yaklaşık 853 TL), Apple Watch ve iPad için 11,99 dolar (yaklaşık 568 TL), Mac modelleri için ise 24,99 dolardan (yaklaşık 1184 TL) başlıyor. Kullanıcılar mevcut cihazlarını Apple Trade In programıyla takas ederek aylık ödemelerini düşürebiliyor. Apple Card ile ödeme yapan müşterilere ise yüzde 3 nakit iade imkanı sağlanıyor.

Satın almak tarih oluyor! Appledan kullanıcılara bütçe dostu seçenek: Kiralama sistemi resmen başladı

Başvuru süreci Klarna üzerinden dakikalar içinde tamamlanırken, kredi puanını etkilemeyen bir ön değerlendirme yapılıyor. Onay alan kullanıcılar cihazlarını mağazadan hemen teslim alabiliyor veya çevrim içi sipariş vererek adreslerine gönderilmesini sağlayabiliyor. Apple ayrıca kişisel kurulum desteği ve ücretsiz eğitim oturumlarıyla yeni cihazların kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Satın almak tarih oluyor! Appledan kullanıcılara bütçe dostu seçenek: Kiralama sistemi resmen başladı

Programın sonunda kullanıcılar kiraladıkları cihazı yeni modelle değiştirebiliyor, tek seferde satın alabiliyor ya da iade ederek sistemden ayrılabiliyor. Tüm ödeme planı ve kiralama bilgileri Klarna uygulaması üzerinden takip edilebiliyor. Dileyen kullanıcılar AppleCare koruma hizmetini de kiralama paketine ekleyebiliyor.

Apple, yeni sistemin devreye alınmasıyla birlikte ABD'de daha önce sunduğu iPhone Upgrade Program ve iPhone Payments hizmetlerini sonlandıracağını açıkladı. Şirket, yeni Apple Upgrade modeliyle kullanıcıların en güncel Apple cihazlarına daha düşük başlangıç maliyetiyle erişmesini ve düzenli olarak yeni modellere geçiş yapmasını hedefliyor. Programın şu aşamada yalnızca ABD'de kullanıma sunulduğu belirtildi.

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