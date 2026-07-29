Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaşım, ticaret ve turizm ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin ilk uçuşu, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Uzun süredir Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri ve ilgili kurumların destekleriyle yürütülen çalışmalar neticesinde hayata geçirilen hava köprüsü, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağların güçlenmesine önemli katkılar sağlayacak.

İlk sefer kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den hareket edecek uçak, 30 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'te Kars Harakani Havalimanı'na iniş yapacak. İlk uçuş dolayısıyla havalimanında karşılama programı düzenlenecek, programa kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katılacak.

Bakü-Kars uçak seferleri yalnızca iki şehir arasında başlatılan bir ulaşım hattı olmanın ötesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Azerbaycan, Kafkasya ve Türk Dünyası ile hava yoluyla doğrudan bağlantısını sağlayacak stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu yeni hava hattının, ticaret hacminin artırılması, turizm hareketliliğinin güçlendirilmesi, yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel ekonomik iş birliklerinin desteklenmesi açısından önemli fırsatlar sunması bekleniyor.

Aynı zamanda yeni hava hattı, Kars'ın, demir yolu, kara yolu ve hava yolunun kesiştiği stratejik konumuyla bölgesel bir ulaşım ve lojistik merkezi olma vizyonuna da önemli katkı sağlayacak.

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